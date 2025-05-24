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ЄС готує санкції проти "Північного потоку-2", щоб остаточно заблокувати газ із рф

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Євросоюз планує запровадити санкції проти газопроводу "Північний потік-2", щоб унеможливити повернення російського газу. Німеччина підтримує цей крок для повної відмови від імпорту газу із росії до 2027 року.

ЄС готує санкції проти "Північного потоку-2", щоб остаточно заблокувати газ із рф

Європейський Союз розглядає санкції проти газопроводу "Північний потік-2", аби остаточно перекрити шлях для повернення російського газу. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Європейський Союз наближається до ухвалення рішення про включення газопроводів "Північний потік-2", що з'єднують Німеччину та Росію.

За даними видання, європейська комісія 23 травня розпочала консультації з державами-членами щодо заборони сполучень, що пролягають дном Балтійського моря, і очікується, що рішення буде прийнято з урахуванням нещодавніх подій у переговорах щодо припинення війни в Україні.

Важливо, що план блоку підтримується Німеччиною. Канцлер Німеччини Фрідріха Мерца, який заявив у Римі минулого тижня, що він підтримує "пропозицію Комісії розпочати роботу над європейськими заходами проти трубопроводів Північний потік - 2", сам має надію на те, що санкції можуть пом’якшити внутрішні дебати щодо відродження трубопроводів

- йдеться у дописі.

Чутки про потенційне відродження проєкту трубопроводу посилилися цього року, оскільки президент США Дональд Трамп наполягав на посередництві у встановленні миру між Росією та Україною.

Проте, як зауважує видання, навіть без офіційної заборони активація "Північного потоку-2", який був побудований, але так і не був сертифікований Німеччиною, і був частково пошкоджений під час вибухів у вересні 2022 року, навряд чи відбудеться найближчим часом.

Однак санкції додали б ваги дедалі чіткішій позиції Європи щодо того, що вона не хоче жодного суттєвого повернення російських трубопровідних потоків. Заборона також захистить Берлін від самостійної боротьби з будь-яким потенційним тиском з боку США чи Росії.

Це політичний крок, спрямований на закріплення плану ЄС щодо поступової відмови від імпорту російського газу до 2027 року

- сказала енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт.

За її словами, політична ясність також має почати зменшувати певну волатильність на газових ринках, яка була пов’язана з періодичними обговореннями щодо поставок російського газу.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "Північний потік-2" не отримає ліцензію на експлуатацію. Уряд ФРН готовий протидіяти спробам відновлення проєкту після пошкоджень.

Санкції призвели до збитків: російська танкерна група "Совкомфлот" втратила майже $400 мільйонів доларів23.05.25, 15:10 • 1854 перегляди

Віта Зеленецька

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