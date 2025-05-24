ЄС готує санкції проти "Північного потоку-2", щоб остаточно заблокувати газ із рф
Київ • УНН
Євросоюз планує запровадити санкції проти газопроводу "Північний потік-2", щоб унеможливити повернення російського газу. Німеччина підтримує цей крок для повної відмови від імпорту газу із росії до 2027 року.
Європейський Союз розглядає санкції проти газопроводу "Північний потік-2", аби остаточно перекрити шлях для повернення російського газу. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що Європейський Союз наближається до ухвалення рішення про включення газопроводів "Північний потік-2", що з'єднують Німеччину та Росію.
За даними видання, європейська комісія 23 травня розпочала консультації з державами-членами щодо заборони сполучень, що пролягають дном Балтійського моря, і очікується, що рішення буде прийнято з урахуванням нещодавніх подій у переговорах щодо припинення війни в Україні.
Важливо, що план блоку підтримується Німеччиною. Канцлер Німеччини Фрідріха Мерца, який заявив у Римі минулого тижня, що він підтримує "пропозицію Комісії розпочати роботу над європейськими заходами проти трубопроводів Північний потік - 2", сам має надію на те, що санкції можуть пом’якшити внутрішні дебати щодо відродження трубопроводів
Чутки про потенційне відродження проєкту трубопроводу посилилися цього року, оскільки президент США Дональд Трамп наполягав на посередництві у встановленні миру між Росією та Україною.
Проте, як зауважує видання, навіть без офіційної заборони активація "Північного потоку-2", який був побудований, але так і не був сертифікований Німеччиною, і був частково пошкоджений під час вибухів у вересні 2022 року, навряд чи відбудеться найближчим часом.
Однак санкції додали б ваги дедалі чіткішій позиції Європи щодо того, що вона не хоче жодного суттєвого повернення російських трубопровідних потоків. Заборона також захистить Берлін від самостійної боротьби з будь-яким потенційним тиском з боку США чи Росії.
Це політичний крок, спрямований на закріплення плану ЄС щодо поступової відмови від імпорту російського газу до 2027 року
За її словами, політична ясність також має почати зменшувати певну волатильність на газових ринках, яка була пов’язана з періодичними обговореннями щодо поставок російського газу.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "Північний потік-2" не отримає ліцензію на експлуатацію. Уряд ФРН готовий протидіяти спробам відновлення проєкту після пошкоджень.
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