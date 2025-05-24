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ЄС розглядає відключення 20 банків від SWIFT та зниження стелі цін на нафту у 18-му пакеті санкцій проти рф - Bloomberg

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Євросоюз планує відключити понад 20 російських банків від SWIFT. Також розглядається зниження стелі цін на нафту до 45 доларів та заборона газопроводів Nord Stream.

ЄС розглядає відключення 20 банків від SWIFT та зниження стелі цін на нафту у 18-му пакеті санкцій проти рф - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 банків від SWIFT, міжнародної платіжної системи, а також зниження стелі цін на російську нафту та заборону на газопроводи Nord Stream у межах нового пакету санкцій, спрямованого на посилення тиску на москву з метою припинення війни проти України, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами людей, знайомих із цим питанням, Європейська комісія консультується з країнами-членами блоку щодо цих планів. Рішення про терміни потенційних обмежень ще не ухвалено, заявили джерела.

ЄС також розглядає можливість додаткових заборон на транзакції приблизно для двох десятків банків та нових торгових обмежень на суму близько 2,5 млрд євро, на тлі того, як прагне ще більше обмежити доходи росії та її здатність заволодіти технологіями, необхідними для виробництва зброї.

У межах пакету, що обговорюється, Єврокомісія також планує запропонувати знизити стелю цін на нафту для країн "Групи семи" приблизно до 45 доларів, повідомили джерела.

Цей крок, імовірно, вимагатиме підтримки з боку США. Стеля цін, що забороняє постачальникам послуг з G7 транспортувати та продавати нафту, продану понад граничну ціну, наразі встановлено на рівні 60 доларів. Міністри фінансів G7 не змогли досягти угоди про зниження стелі цін на зустрічі в Банфі у Канаді цього тижня, пише видання.

Обговорення почалися на тлі того, що президент США Дональд Трамп закликав москву та Київ провести прямі переговори щодо припинення вогню та угоди про мир. Трамп досі утримувався від запровадження нових санкцій проти росії, попри те, що погрожував зробити це кілька разів. Санкції, введені за президента США Джо Байдена, залишаються в силі.

ЄС готує санкції проти "Північного потоку-2", щоб остаточно заблокувати газ із рф24.05.25, 00:26 • 3274 перегляди

Як зауважує видання, важливо те, що план ЄС накласти санкції на газопроводи Nord Stream уже має підтримку Німеччини. Для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який заявив у Римі минулого тижня, що підтримує пропозицію Єврокомісії "розпочати роботу над європейськими заходами проти трубопроводів "Північний потік-2", головна надія полягає в тому, що санкції можуть пом’якшити дебати вдома щодо відновлення проектів, повідомляло раніше Bloomberg.

Чутки про можливе відновлення проекту трубопроводу посилилися, на тлі того, як Трамп намагався стати посередником у встановленні миру між росією та Україною. Навіть без офіційної заборони активація "Північного потоку-2", що був побудований, але так і не сертифікований Німеччиною і частково пошкоджений вибухами у 2022 році, навряд чи відбудеться найближчим часом, пише видання.

Санкції додадуть ваги позиції Європи, яка не хоче жодного значущого повернення російських трубопровідних поставок, пише видання. Заборона також захистить Берлін від самостійного реагування на будь-який потенційний тиск США чи росії. Окрім того, блок планує поетапно відмовитися від російського викопного палива до кінця 2027 року.

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф06.05.25, 17:11 • 91913 переглядiв

Також вказано, що ЄС прагне розширити свої санкції щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів та розглядає подальші обмеження щодо кредиторів, які, як вважається, допомагають воєнним зусиллям москви, а також щодо російського фонду прямих іноземних інвестицій, повідомили джерела.

Джерела додали, що блок також хоче включити до свого наступного пакету санкцій (який стане 18-м за рахунком для ЄС з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році) положення, що захищають європейські компанії від арбітражу в межах двосторонніх інвестиційних угод.

ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT15.04.25, 13:33 • 9543 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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