ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

В Европейском Союзе могут 20 июня вынести на голосование очередной пакет санкций против россии, если США согласятся на скоординированный подход, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам одного высокопоставленного дипломата, который внимательно следит за подготовкой к G7, "ЕС ждет сигнала, чтобы продвинуться вперед с 18-м пакетом санкций против россии".

"Если США подпишутся на скоординированный подход, следующий пакет санкций может поступить на голосование уже 20 июня", отметил дипломат.

Издание указывает, что начиная со следующего воскресенья, лидеры группы G7 встретятся в Кананаскисе в Канаде на саммите, который называют главным саммитом для Украины и более широких вопросов безопасности. Также примут участие лидеры ЕС, Украины, Мексики и Австралии, пишет издание.

ЕС и Британия, как указано, настаивают на снижении потолка цен на российскую нефть, чтобы усилить давление на москву, чтобы она прекратила войну против Украины. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что шаг G7 по уменьшению потолка станет частью "июньского наращивания" мер, направленных на повышение стоимости войны для главы кремля владимира путина, отмечает издание.

Еврокомиссия: не только ЕС, но и другие партнеры по G7 поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть

По словам Грэма, снижение потолка цены до 45 или 50 долларов с 60 долларов за баррель - в сочетании с введением США 500-процентных пошлин на российский экспорт нефти и сырья и принятием ЕС 18-го пакета санкций - было бы мощным ударом. В то время как критики отмечают, что россия смогла обойти потолки цены, Грэм утверждает, что вторичные санкции США против тех, кто покупает российскую нефть, заставят многие страны подчиниться требованиям, что сильно ударит по кошельку москвы и заставит ее серьезно отнестись к мирным переговорам.

Но, пишет издание, "как это часто бывает в наши дни, существует огромный знак вопроса относительно того, что хочет сделать президент США Дональд Трамп". Администрация Трампа, как представляется, неоднозначно относится к законопроекту Грэма. The Wall Street Journal сообщила в пятницу, что помощники президента негласно настаивали на смягчении "сокрушительного" плана Грэма, в частности путем предоставления президенту США полномочий в отношении того, какие организации являются целью, и изменив слово "должен" на "может" в законопроекте.

Под давлением репортеров по законопроекту Грэма, Трамп сказал, что сторонники должны дождаться его "зеленого света", чтобы продолжить голосование. Но он не привязан к дате. Он сказал, что дедлайн - "у меня в голове", несмотря на то, что 28 мая он заявил, что понадобится "примерно полтора-два недели", чтобы определить, серьезно ли путин настроен на мир, пишет издание.

Предвидение Грэма относительно мощного скоординированного подхода, чтобы заставить россию просить о мире, еще может начать выполняться в Канаде. Но без одобрения Трампа (законодатели США вряд ли пойдут прямо против президента), вся конструкция действительно выглядит очень шаткой, отмечает издание.

Дополнение

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия будет блокировать любые санкции ЕС против россии, которые наносят ущерб интересам страны.

"Если будут санкции, которые нанесут нам ущерб, я никогда не проголосую за них, - сказал Фицо. - Я заинтересован быть конструктивным игроком в ЕС, но не за счет Словацкой Республики".

Его слова прозвучали после того, как в четверг парламент Словакии одобрил резолюцию, которая призывает правительство в Братиславе не голосовать за новые санкции ЕС против россии.

Словацкий парламент обязал правительство не поддерживать новые санкции против россии