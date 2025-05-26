Еврокомиссия: не только ЕС, но и другие партнеры по G7 поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть

В Еврокомиссии подтвердили обсуждение в рамках G7 снижения потолка цен на российскую нефть, и эту идею поддерживает не только ЕС, но и другие партнеры по "Группе семи", заявила в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Я могу подтвердить, что это обсуждалось в контексте встречи министров финансов G7. И, насколько я понимаю, это было поднято не только самим ЕС, но и другими партнерами G7, что является хорошим знаком. Это означает, что другие также рассматривают такую возможность. И, конечно, это должно быть любое ограничение, которое будет ниже текущего ограничения, которое в настоящее время составляет $60 за баррель - сказала Пиньо.

На уточнение, касается ли эта поддержка США, ведь пока от Вашингтона ничего не было слышно, пресс-секретарь Еврокомиссии сказала: "У меня нет деталей относительно того, какие страны поддержали снижение потолка цен, я знаю, что были другие члены G7, которые поддержали это". А относительно уровня, до которого предлагается снизить текущий потолок цен, было ли это $50 за баррель, Пиньо указала, что "не сказала точно, какой это потолок цен, потому что на самом деле не знает, каким был предложенный потолок", но ниже действующего.

"Только когда у нас будет предложение на столе, мы сможем точно увидеть, каким будет новый более низкий потолок цен", - сказала она.

Ранее

Сообщалось, что Еврокомиссия предложит снизить потолок цен на российскую нефть до $50.

Также сообщалось, что в рамках нового 18-го пакета санкций ЕС против рф, который обсуждается, Еврокомиссия планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран "Группы семи" примерно до 45 долларов.

Этот шаг, вероятно, потребует поддержки со стороны США. Потолок цен, запрещающий поставщикам услуг из G7 транспортировать и продавать нефть, проданную сверх предельной цены, в настоящее время установлен на уровне 60 долларов. Министры финансов G7 не смогли достичь соглашения о снижении потолка цен на встрече в Банфе в Канаде на этой неделе, отметило Bloomberg.

Еврокомиссия: работа над дальнейшими санкциями против рф продолжается