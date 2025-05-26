Еврокомиссия: не только ЕС, но и другие партнеры по G7 поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
Эксклюзив
14:22 • 246 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
13:26 • 6408 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
11:58 • 19702 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
09:30 • 39811 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
08:54 • 59577 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 60666 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 70254 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 81764 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 78343 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 84115 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.4м/с
82%
746мм
Популярные новости

Для захвата "буферной зоны" медведева россии потребуется 91 год - ISW

26 мая, 04:26 • 42737 просмотра

Киев третью ночь подряд под российской атакой дронов: есть повреждения в одном районе

26 мая, 05:49 • 30821 просмотра

Вторую ночь подряд Польша поднимала истребители из-за атаки рф на Украину

26 мая, 06:18 • 77947 просмотра

Хмельницкую область ночью атаковал враг: задело четыре предприятия

26 мая, 06:59 • 52022 просмотра

Израиль намерен взять под контроль 75% Газы за два месяца - Bloomberg

09:48 • 22151 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 396542 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 433267 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 384767 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 475518 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 552337 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кайя Каллас

Руслан Стефанчук

Сергей Лещенко

Радослав Сикорский

Кир Стармер

Актуальные места

Киев

Харьков

Херсонская область

Одесская область

Николаев

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 156281 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 259956 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 96585 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 90450 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 92613 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Северный поток

Телеграмма

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

Еврокомиссия: не только ЕС, но и другие партнеры по G7 поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Еврокомиссия подтвердила обсуждение в G7 снижения потолка цен на нефть из рф, и эту идею поддерживают другие партнеры. Новый предел должен быть ниже текущих $60 за баррель.

Еврокомиссия: не только ЕС, но и другие партнеры по G7 поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть

В Еврокомиссии подтвердили обсуждение в рамках G7 снижения потолка цен на российскую нефть, и эту идею поддерживает не только ЕС, но и другие партнеры по "Группе семи", заявила в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Я могу подтвердить, что это обсуждалось в контексте встречи министров финансов G7. И, насколько я понимаю, это было поднято не только самим ЕС, но и другими партнерами G7, что является хорошим знаком. Это означает, что другие также рассматривают такую возможность. И, конечно, это должно быть любое ограничение, которое будет ниже текущего ограничения, которое в настоящее время составляет $60 за баррель

- сказала Пиньо.

На уточнение, касается ли эта поддержка США, ведь пока от Вашингтона ничего не было слышно, пресс-секретарь Еврокомиссии сказала: "У меня нет деталей относительно того, какие страны поддержали снижение потолка цен, я знаю, что были другие члены G7, которые поддержали это". А относительно уровня, до которого предлагается снизить текущий потолок цен, было ли это $50 за баррель, Пиньо указала, что "не сказала точно, какой это потолок цен, потому что на самом деле не знает, каким был предложенный потолок", но ниже действующего.

"Только когда у нас будет предложение на столе, мы сможем точно увидеть, каким будет новый более низкий потолок цен", - сказала она.

Ранее

Сообщалось, что Еврокомиссия предложит снизить потолок цен на российскую нефть до $50.

Также сообщалось, что в рамках нового 18-го пакета санкций ЕС против рф, который обсуждается, Еврокомиссия планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран "Группы семи" примерно до 45 долларов.

Этот шаг, вероятно, потребует поддержки со стороны США. Потолок цен, запрещающий поставщикам услуг из G7 транспортировать и продавать нефть, проданную сверх предельной цены, в настоящее время установлен на уровне 60 долларов. Министры финансов G7 не смогли достичь соглашения о снижении потолка цен на встрече в Банфе в Канаде на этой неделе, отметило Bloomberg.

Еврокомиссия: работа над дальнейшими санкциями против рф продолжается26.05.25, 15:59 • 1078 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаполитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Канада
Соединенные Штаты
Brent
$63.93
Bitcoin
$109,613.90
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,367.19
Ethereum
$2,549.35