Еврокомиссия: работа над дальнейшими санкциями против рф продолжается

В Европейской комиссии работают над дальнейшими санкциями против рф на фоне ее смертоносных атак на Украину в последние дни, давление на россию нужно усилить, чтобы она действительно захотела мира, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер на брифинге в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Баллистические ракеты, более 250 беспилотников (...) четко показывают, что россия не заинтересована ни в каких мирных переговорах. Поэтому это еще раз свидетельствует о необходимости усиления нашего давления: как по увеличению военной оборонной поддержки Украины, так и по необходимости работать над дальнейшими санкциями, как уже было объявлено президентом (Урсулой фон дер Ляен) и Верховным представителем ЕС (Каей Каллас), и работа в этом плане продолжается", - сказала Гиппер.

Она повторила слова Каи Каллас, что с европейской стороны "готовы усилить давление на россию", и ожидают, что партнеры последуют этому.

"Поэтому, опять-таки, нужно усилить давление на россию, чтобы она действительно хотела мира", - подчеркнула Гиппер.