Єврокомісія: робота над подальшими санкціями проти рф триває

У Європейській комісії працюють над подальшими санкціями проти рф на тлі її смертоносних атак на Україну останніми днями, тиск на росію потрібно посилити, щоб вона дійсно захотіла миру, заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу у понеділок, пише УНН.

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"Балістичні ракети, понад 250 безпілотників (...) чітко показують, що росія не зацікавлена ​​ні в яких мирних переговорах. Тож це ще раз свідчить про необхідність посилення нашого тиску: як щодо збільшення військової оборонної підтримки України, так і щодо необхідності працювати над подальшими санкціями, як уже було оголошено президентом (Урсулою фон дер Ляєн) і Верховним представником ЄС (Каєю Каллас), і робота в цьому плані триває", - сказала Гіппер.

Вона повторила слова Каї Каллас, що з європейського боку "готові посилити тиск на росію", і очікують, що партнери послідують цьому.

"Тому, знову-таки, потрібно посилити тиск на росію, щоб вона дійсно хотіла миру", - наголосила Гіппер.

росія посилила тиск на Україну, у ЄС готові до тиску на рф і розраховують на те ж від союзників - Каллас