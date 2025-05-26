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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Єврокомісія: не лише ЄС, а й інші партнери по G7 підтримують зниження стелі цін на російську нафту

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Єврокомісія підтвердила обговорення у G7 зниження стелі цін на нафту з рф, і цю ідею підтримують інші партнери. Нова межа має бути нижчою за поточні $60 за барель.

Єврокомісія: не лише ЄС, а й інші партнери по G7 підтримують зниження стелі цін на російську нафту

У Єврокомісії підтвердили обговорення у межах G7 зниження стелі цін на російську нафту, і цю ідею підтримує не лише ЄС, а й інші партнери по "Групі семи", заявила у понеділок речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.

Я можу підтвердити, що це обговорювалося в контексті зустрічі міністрів фінансів G7. І, наскільки я розумію, це було порушено не лише самим ЄС, а й іншими партнерами G7, що є хорошим знаком. Це означає, що інші також розглядають таку можливість. І, звичайно, це має бути будь-яке обмеження, яке буде нижчим за поточне обмеження, яке наразі становить $60 за барель

- сказала Піньйо.

На уточнення, чи стосується ця підтримка США, адже наразі від Вашингтона нічого не було чути, речниця Єврокомісії сказала: "У мене немає деталей щодо того, які країни підтримали зниження стелі цін, я знаю, що були інші члени G7, які підтримали це". А стосовно рівня, до якого пропонується знизити поточну стелю цін, чи було це $50 за барель, Піньйо вказала, що "не сказала точно, яка це стеля цін, тому що насправді не знає, якою була запропонована стеля", але нижча за чинну.

"Лише коли у нас буде пропозиція на столі, ми зможемо точно побачити, якою буде нова нижча стеля цін", - сказала вона.

Раніше

Повідомлялося, що Єврокомісія запропонує знизити стелю цін на російську нафту до $50.

Також повідомлялося, що у межах нового 18-го пакету санкцій ЄС проти рф, що обговорюється, Єврокомісія планує запропонувати знизити стелю цін на нафту для країн "Групи семи" приблизно до 45 доларів.

Цей крок, імовірно, вимагатиме підтримки з боку США. Стеля цін, що забороняє постачальникам послуг з G7 транспортувати та продавати нафту, продану понад граничну ціну, наразі встановлено на рівні 60 доларів. Міністри фінансів G7 не змогли досягти угоди про зниження стелі цін на зустрічі в Банфі у Канаді цього тижня, зазначило Bloomberg.

Єврокомісія: робота над подальшими санкціями проти рф триває26.05.25, 15:59 • 1338 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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