Словацкий парламент обязал правительство не поддерживать новые санкции против россии
Киев • УНН
Национальный совет Словакии принял резолюцию, которая запрещает правительству голосовать за новые санкции против россии на международном уровне. Инициатором выступила словацкая национальная партия.
Национальный совет Словакии принял резолюцию, которая запрещает членам правительства голосовать за новые санкции против россии на международном уровне. Инициатором документа выступила словацкая национальная партия (SNS), входящая в правящую коалицию, передает УНН со ссылкой на новостной портал Noviny.sk.
Детали
Резолюция предусматривает, что представители правительства Словакии не должны поддерживать новые санкции или торговые ограничения против россии в таких международных организациях, как ЕС или ООН. Документ также призывает правительство защищать экономические интересы страны.
Предложение внесла Словацкая национальная партия (СНС) и была одобрена депутатами в четверг, 5 июня.
Резолюцию поддержали 51 депутат из 76 присутствующих. 23 парламентария, преимущественно из партии "Голос – социальная демократия", воздержались от голосования.
Справка
Словацкая национальная партия (SNS) – правоконсервативная политическая сила, которая выступает за национальные интересы Словакии и часто критикует западные санкции против россии.
Напомним
Как сообщали УНН, в апреле этого года Президент Словакии раскритиковал создание отдельных групп поддержки Украины, подчеркивая важность совместных действий в рамках ЕС и НАТО.