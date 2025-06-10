ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

У Європейському Союзі офіційно запропонували новий, 18-й, пакет санкцій проти росії, який пропонує зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 дол. за барель, а також спрямований на "тіньовий флот" рф для експорту нафти, банківський сектор росії, повідомили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у вівторок, пише УНН.

Ціль росії - не мир. Сьогодні ми посилюємо тиск на росію за допомогою 18-го пакету жорстких санкцій - повідомила фон дер Ляєн у X.

З її слів, новий пакет санкцій сфокусований на енергетичний і банківський сектори росії.

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росія ескалує війну. Тому ми збільшуємо тиск на них, щоб вони зупинилися. Наші нові пропозиції щодо санкцій спрямовані на те, щоб скоротити доходи росії від енергоносіїв за допомогою стелі ціни на нафту в 45 доларів, заборонити більшу кількість "тіньових суден", водночас уповільнюючи її військову промисловість - зазначила голова дипломатії ЄС у X.

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