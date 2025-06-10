ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки
Київ • УНН
Євросоюз запропонував 18-й пакет санкцій проти росії, який включає зниження стелі цін на нафту до 45 доларів за барель та заходи проти "тіньового флоту" рф.
У Європейському Союзі офіційно запропонували новий, 18-й, пакет санкцій проти росії, який пропонує зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 дол. за барель, а також спрямований на "тіньовий флот" рф для експорту нафти, банківський сектор росії, повідомили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у вівторок, пише УНН.
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З її слів, новий пакет санкцій сфокусований на енергетичний і банківський сектори росії.
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