Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади: Маємо конкретні рішення

Країни "Групи семи" (G7) готові підтримувати українську оборону зараз, а також разом відбудовувати Україну після закінчення війни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН з посиланням на Telegram-канал Глави держави.

Сьогодні маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну. Важливо, що партнери готові не лише підтримувати нашу оборону зараз, а й разом відбудовувати Україну після закінчення війни - йдеться у дописі Володимира Зеленського.

"Дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російської агресії та разом з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього", - додав він.

Нагадаємо

Володимир Зеленський зустрівся з Марком Рютте для координації напередодні саміту НАТО. Обговорили потреби українських воїнів, особливо в системах ППО.

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Британії, обговоривши санкції проти Росії та посилення ППО України. Він подякував Британії за підтримку у завершенні війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні обговоривчерговий масштабний російський удар, який загарбники завдали по нашій державі 17 червня.

Володимир Зеленський зустрівся з Шігеру Ішібою, подякувавши за підтримку та обговоривши співпрацю в оборонній індустрії. Японія вже надала Україні допомогу на понад 12 млрд доларів.