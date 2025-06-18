Зеленський обговорив з прем'єром Японії допомогу Україні та протидію спільній загрозі з боку РФ, КНДР та Ірану

Президент Володимир Зеленський на полях G7 у Канаді провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт і Telegram-канал Зеленського.

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Глава держави подякував Японії та всьому японському народові за підтримку України від самого початку російської агресії.

У нас були великі удари по наших людях, передусім по цивільній інфраструктурі, по нашій енергетиці. Те, що відбулося минулої ночі – застосування 440 іранських "шахедів", – безумовно, це приклад того, як поводиться Росія. Я хочу подякувати вам за підтримку безпеки нашої енергетики, за гуманітарну допомогу, за сильні пакети підтримки українського народу - сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Японії зазначив, що його країна вже надала допомогу на понад 12 млрд дол. Він додав, що цього місяця Японія та Україна підписали угоду про виділення нашій державі 3,3 млрд дол. коштом відсотків із заморожених російських активів.

Позиція Японії залишається незмінною та непохитною: в Україні має бути встановлений справедливий і тривалий мир якомога швидше. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою, країнами "Групи семи", щоб підтримати зусилля України – наголосив Шігеру Ішіба.

Зазначається, що лідери обговорили співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, що становить реальну загрозу не лише для Європи, а й для всього світу, зокрема регіону Південно-Східної Азії.

Президент і Прем’єр-міністр мають однакове бачення: щоб примусити Росію до миру, потрібно збільшити тиск і запровадити жорсткіші санкції.

Володимир Зеленський поінформував про ключові оборонні потреби України для захисту життів українців від російських ракетних і дронових обстрілів.

Обговорили співпрацю в оборонній індустрії, інвестування в українське виробництво дронів, відбудову України та готовність Японії допомагати в цьому. Також обговорили спільну для нас загрозу – співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном. Обмінялися думками, як можемо цьому протидіяти - йдеться у дописі Зеленського.

Окремо йшлося про підготовку програми реконструкції України та зацікавленість Японії брати участь у проєктах із відновлення.

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