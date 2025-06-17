Інвестиції в український ОПК та виробництво зброї: Зеленський розповів подробиці розмови з Карні

Президент України Володимир Зленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні обговоривчерговий масштабний російський удар, який загарбники завдали по нашій державі 17 червня. Також глава держави подякував за військову та фінансову допомогу, яку надала Канада, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

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Зустрівся з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7. Розповів про російську атаку цієї ночі на наших людей, цивільну інфраструктуру та житлові будинки з використанням 440 іранських "шахедів" і 32 ракет, зокрема балістичних - повідомив президент України.

Глава держави зазначив, що разом з канадським лідером обговорив кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 і коаліції охочих. Також обговорювалися зміцнення української ППО та поглиблення військової співпраці між двома країнами у майбутньому. Зокрема йшлося про проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК.

Вдячний за запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту, низки російських осіб та понад 40 компаній у росії та інших країнах, які допомагають росії обходити санкції - зазначив Президент.

Окремо Зеленський подякував за нову військову підтримку України, до якої увійшли дрони, гелікоптери та боєприпаси на суму понад 2 млрд дол. Також Президент висловив слова вдячності за наступний транш на понад 2 млрд дол. за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Доповнення

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна надасть Україні додаткові 2 мільярди канадських доларів (1,3 млрд дол.) військової допомоги та ще 2,3 мільярда доларів (1,5 млрд дол.) позик