Инвестиции в украинский ОПК и производство оружия: Зеленский рассказал подробности разговора с Карни

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни обсудил очередной масштабный российский удар, который захватчики нанесли по нашему государству 17 июня. Также глава государства поблагодарил за военную и финансовую помощь, которую оказала Канада, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

Встретился с Премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7. Рассказал о российской атаке этой ночью на наших людей, гражданскую инфраструктуру и жилые дома с использованием 440 иранских "шахедов" и 32 ракет, в том числе баллистических - сообщил президент Украины.

Глава государства отметил, что вместе с канадским лидером обсудил шаги для дальнейшей дипломатической работы с партнерами в рамках НАТО, G7 и коалиции желающих. Также обсуждались укрепление украинской ПВО и углубление военного сотрудничества между двумя странами в будущем. В частности, речь шла о проектах совместного производства оружия и инвестициях в украинский ОПК.

Благодарен за введение новых санкций против российского теневого флота, ряда российских лиц и более 40 компаний в россии и других странах, которые помогают россии обходить санкции - отметил Президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил за новую военную поддержку Украины, в которую вошли дроны, вертолеты и боеприпасы на сумму более 2 млрд долл. Также Президент выразил слова благодарности за следующий транш на более 2 млрд долл. за счет доходов от замороженных российских активов.

Дополнение

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна предоставит Украине дополнительные 2 миллиарда канадских долларов (1,3 млрд долл.) военной помощи и еще 2,3 миллиарда долларов (1,5 млрд долл.) займов