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Безпілотний літальний апарат

Канада надасть Україні 1,3 млрд доларів військової допомоги - Карні

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна надасть Україні додаткові 1,3 млрд дол. доларів військової допомоги та позику у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Канада надасть Україні 1,3 млрд доларів військової допомоги - Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна надасть Україні додаткові 2 мільярди канадських доларів (1,3 млрд дол.) військової допомоги та ще 2,3 мільярда доларів (1,5 млрд дол.) позик, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Стоячи поруч із Зеленським, Карні оголосив про низку нових заходів на підтримку України, зокрема про те, що Офіс прем'єр-міністра називає новою спробою запровадити санкції проти "тіньового флоту та енергетичних доходів hосії".

Для подальшої підтримки українських військових зусиль Канада також надає додаткові 2 мільярди доларів (1,3 млрд дол.) військової допомоги Україні, що допоможе придбати більше безпілотників, боєприпасів та бронетехніки, серед іншого, повідомив журналістам прем'єр.

Канада також надає Україні позику в розмірі 2,3 мільярда доларів (1,5 млрд дол.), щоб допомогти у відновленні її інфраструктури та державних систем, повідомив прем'єр.

Додамо

Як пише CBC, Зеленський подякував Карні за військовий пакет, особливо після того, як українці минулої ночі пережили "дуже важку ніч", коли рф атакувала Україну ракетами і "шахедами".

Він назвав це "великою трагедією" та каже, що "нам потрібна підтримка наших союзників". Він каже, що важливо, щоб українські солдати залишалися сильними на полі бою, поки росія не буде готова до мирних переговорів.

"Ми готові до мирних переговорів – безумовного припинення вогню... але для цього нам потрібен тиск", – каже Зеленський.

Він додає, що хоче поговорити з Карні про додаткові санкції на саміті G7 сьогодні.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади на саміт G7. Український лідер вже мав коротку зустріч із прем'єром Канади Марком Карні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Марк Карні
Канада
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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