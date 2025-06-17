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Зеленський прибув до Канади на саміт G7 та зустрівся з прем'єром Карні

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Президент України прибув на саміт G7 в Канаді, де зустрівся з прем'єр-міністром Марком Карні. Зеленський сподівався на зустріч з Трампом для обговорення санкцій проти росії.

Зеленський прибув до Канади на саміт G7 та зустрівся з прем'єром Карні

Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади на саміт G7. Український лідер вже мав коротку зустріч із прем'єром Канади Марком Карні, передає УНН із посиланням на CBC.

Деталі

Як відзначає видання, під час вітання Марк Карні поклав руку на плече Зеленського і тихо сказав йому щось, чого журналісти не змогли почути.

Вночі столицю України обстріляли російськими ракетами та безпілотниками, що стало найсмертоноснішим нападом у Києві цього року. Щонайменше 15 людей загинули, а десятки отримали поранення.

Зеленський сподівався зустрітися віч-на-віч з Дональдом Трампом, щоб наполягати на жорсткіших санкціях проти росії. Але цього не станеться, враховуючи ранній від'їзд Трампа минулої ночі, посилаючись на необхідність врегулювання триваючого ізраїльсько-іранського конфлікту.

За даними ЗМІ, Зеленський позував перед камерами поруч із Карні із "серйозним виразом обличчя".

Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім17.06.25, 04:27 • 5176 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Марк Карні
Israel
Дональд Трамп
Канада
Володимир Зеленський
Іран
Kyiv
Tesla
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