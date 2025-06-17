Зеленський прибув до Канади на саміт G7 та зустрівся з прем'єром Карні

Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади на саміт G7. Український лідер вже мав коротку зустріч із прем'єром Канади Марком Карні, передає УНН із посиланням на CBC.

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Як відзначає видання, під час вітання Марк Карні поклав руку на плече Зеленського і тихо сказав йому щось, чого журналісти не змогли почути.

Вночі столицю України обстріляли російськими ракетами та безпілотниками, що стало найсмертоноснішим нападом у Києві цього року. Щонайменше 15 людей загинули, а десятки отримали поранення.

Зеленський сподівався зустрітися віч-на-віч з Дональдом Трампом, щоб наполягати на жорсткіших санкціях проти росії. Але цього не станеться, враховуючи ранній від'їзд Трампа минулої ночі, посилаючись на необхідність врегулювання триваючого ізраїльсько-іранського конфлікту.

За даними ЗМІ, Зеленський позував перед камерами поруч із Карні із "серйозним виразом обличчя".

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