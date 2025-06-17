Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7 и встретился с премьером Карни

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7. Украинский лидер уже провел короткую встречу с премьером Канады Марком Карни, передает УНН со ссылкой на CBC.

Детали

Как отмечает издание, во время приветствия Марк Карни положил руку на плечо Зеленского и тихо сказал ему что-то, чего журналисты не смогли услышать.

Ночью столицу Украины обстреляли российскими ракетами и беспилотниками, что стало самым смертоносным нападением в Киеве в этом году. По меньшей мере 15 человек погибли, а десятки получили ранения.

Зеленский надеялся встретиться лицом к лицу с Дональдом Трампом, чтобы настоять на более жестких санкциях против россии. Но этого не произойдет, учитывая ранний отъезд Трампа прошлой ночью, ссылаясь на необходимость урегулирования продолжающегося израильско-иранского конфликта.

По данным СМИ, Зеленский позировал перед камерами рядом с Карни с "серьезным выражением лица".

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