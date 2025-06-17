Трамп досрочно покидает саммит G7 – Белый дом
Киев • УНН
Дональд Трамп сокращает участие в саммите G7 в Канаде и возвращается в Вашингтон. Решение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке и необходимостью срочных консультаций.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон. Он пропустит последний день мероприятия. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X, CNN.
Детали
Кэролайн Ливитт опубликовала в социальных сетях информацию о плане Трампа сократить свое участие в саммите G7 в Кананаскисе, Канада.
По ее словам, Трамп "отлично провел свой день на саммите G7". В частности, он подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером.
Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером (в ночь на 17 июня по Киеву – ред.) уедет после ужина с главами государств
Как пишет CNN, Дональд Трамп должен был уехать из Канады во вторник после пресс-конференции.
Напомним
Незадолго до того, как Белый дом объявил о его досрочном отъезде, Трамп на фоне обострения ситуации между Ираном и Израилем опубликовал сообщение в сети Truth Social: "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!"
В понедельник, 16 июня лидеры Большой семерки собрались в канадской провинции Альберта на нынешний саммит G7. Прибыли европейские политики, а также президент США Дональд Трамп.
Президент США не поддержал заявление G7, призывающее Израиль и Иран защищать гражданских. Трамп заявил, что Иран должен заключить соглашение и готов к переговорам.