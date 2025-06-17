Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона. Він пропустить останній день заходу. Про це інформує УНН з посиланням на прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт у соцмережі X, CNN.

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Керолайн Лівітт опублікувала в соціальних мережах інформацію про план Трампа скоротити свою участь у саміті G7 в Кананаскісі, Канада.

За її словами, Трамп "чудово провів свій день на саміті G7". Зокрема, він підписав велику торговельну угоду з Великою Британією і прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері (у ніч на 17 червня за Києвом – ред.) виїде після вечері з главами держав - йдеться у дописі Лівітт.

Як пише CNN, Дональд Трамп мав виїхати з Канади у вівторок після пресконференції.

Нагадаємо

Незадовго до того, як Білий дім оголосив про його достроковий від'їзд, Трамп на тлі загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем опублікував допис у мережі Truth Social: "Усі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!"

У понеділок, 16 червня лідери Великої сімки зібралися у канадській провінції Альберта на цьогорічний саміт G7. Прибули європейські політики, а також президент США Дональд Трамп.

Президент США не підтримав заяву G7, яка закликає Ізраїль та Іран захищати цивільних. Трамп заявив, що Іран має укласти угоду та готовий до переговорів.