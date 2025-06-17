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Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Дональд Трамп скорочує участь у саміті G7 в Канаді та повертається до Вашингтона. Рішення пов'язане із загостренням ситуації на Близькому Сході та необхідністю термінових консультацій.

Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона. Він пропустить останній день заходу. Про це інформує УНН з посиланням на прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт у соцмережі X, CNN

Деталі

Керолайн Лівітт опублікувала в соціальних мережах інформацію про план Трампа скоротити свою участь у саміті G7 в Кананаскісі, Канада.

За її словами, Трамп "чудово провів свій день на саміті G7". Зокрема, він підписав велику торговельну угоду з Великою Британією і прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері (у ніч на 17 червня за Києвом – ред.) виїде після вечері з главами держав

- йдеться у дописі Лівітт. 

Як пише CNN, Дональд Трамп мав виїхати з Канади у вівторок після пресконференції.

Нагадаємо 

Незадовго до того, як Білий дім оголосив про його достроковий від'їзд, Трамп на тлі загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем опублікував допис у мережі Truth Social: "Усі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!"

У понеділок, 16 червня лідери Великої сімки зібралися у канадській провінції Альберта на цьогорічний саміт G7. Прибули європейські політики, а також президент США Дональд Трамп.

Президент США не підтримав заяву G7, яка закликає Ізраїль та Іран захищати цивільних. Трамп заявив, що Іран має укласти угоду та готовий до переговорів.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Truth Social
Israel
Кір Стармер
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Канада
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
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