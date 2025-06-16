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Трамп не підпише заяву G7 щодо Ізраїлю та Ірану із закликом до сторін захищати цивільних

Київ • УНН

 • 616 перегляди

Президент США не підтримав заяву G7, яка закликає Ізраїль та Іран захищати цивільних. Трамп заявив, що Іран має укласти угоду та готовий до переговорів.

Трамп не підпише заяву G7 щодо Ізраїлю та Ірану із закликом до сторін захищати цивільних

Президент США Дональд Трамп не буде підписувати заяву G7 щодо ситуації з Ізраїлем та Іраном, у якій країни "Великої сімки" закликають обидві сторони захищати мирних громадян. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

На економічному саміті світових лідерів у Канаді в понеділок Трамп висловився щодо ізраїльсько-іранського конфлікту, заявивши журналістам, що Іран "хотів би переговорів, але їм слід було зробити це раніше".

Він заявив журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, яка приймає саміт "Великої сімки", що Іран має "укласти угоду". Він підтвердив, що отримав повідомлення від Ірану через посередників, які свідчать про бажання деескалації.

Вони хотіли б поговорити, але їм слід було зробити це раніше. У мене було 60 днів, і у них було 60 днів. На 61-й день я сказав: "у нас немає угоди". Вони повинні укласти угоду, і це боляче для обох сторін. Але я б сказав, що Іран не виграє цю війну, і вони повинні поговорити, і вони повинні поговорити негайно, поки не пізно

- сказав Трамп.

На запитання, що потрібно зробити, щоб американські військові втрутилися в ситуацію в Ірані, президент США відповів: "Я не хочу про це говорити".

Саміт, що проходить у Канаді недалеко від Калгарі, відбувається на тлі загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном. Вже чотири дні триває відкритий конфлікт. За словами офіційних осіб США, було опубліковано проєкт заяви G7 щодо Ірану, але Трамп не планує підписувати цю заяву.

Один із американських чиновників заявив, що американський лідер продовжуватиме працювати над тим, щоб Іран не міг отримати ядерну зброю. За словами офіційних осіб, у проєкті заяви обговорюється моніторинг Ірану, а також міститься заклик до обох сторін захищати цивільне населення, та підтверджуються зобов'язання щодо миру. 

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп відхилив план, представлений Ізраїлем, щодо вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Вашингтон робить спроби зупинити ескалацію конфлікти на Близькому сході.

Заявив, що Ізраїлю та Ірану, можливо, доведеться "поборотися" перед "угодою". Він сказав, що держави готові укласти мирну угоду, але "після боротьби". Американський лідер натякнув, що припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном можливе лише через певний час, а поки триватимуть дії бойового характеру.

Ізраїль атакував державне телебачення Ірану: подробиці інциденту16.06.25, 19:04 • 1164 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Марк Карні
Алі Хаменеї
Israel
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
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