Трамп не подпишет заявление G7 по Израилю и Ирану с призывом к сторонам защищать гражданских

Президент США Дональд Трамп не будет подписывать заявление G7 по ситуации с Израилем и Ираном, в котором страны "Большой семерки" призывают обе стороны защищать мирных граждан. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

На экономическом саммите мировых лидеров в Канаде в понедельник Трамп высказался по поводу израильско-иранского конфликта, заявив журналистам, что Иран "хотел бы переговоров, но им следовало сделать это раньше".

Он заявил журналистам во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни, которая принимает саммит "Большой семерки", что Иран должен "заключить соглашение". Он подтвердил, что получил сообщение от Ирана через посредников, которые свидетельствуют о желании деэскалации.

Они хотели бы поговорить, но им следовало сделать это раньше. У меня было 60 дней, и у них было 60 дней. На 61-й день я сказал: "у нас нет соглашения". Они должны заключить соглашение, и это больно для обеих сторон. Но я бы сказал, что Иран не выиграет эту войну, и они должны поговорить, и они должны поговорить немедленно, пока не поздно - сказал Трамп.

На вопрос, что нужно сделать, чтобы американские военные вмешались в ситуацию в Иране, президент США ответил: "Я не хочу об этом говорить".

Саммит, проходящий в Канаде недалеко от Калгари, проходит на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном. Уже четыре дня продолжается открытый конфликт. По словам официальных лиц США, был опубликован проект заявления G7 по Ирану, но Трамп не планирует подписывать это заявление.

Один из американских чиновников заявил, что американский лидер будет продолжать работать над тем, чтобы Иран не мог получить ядерное оружие. По словам официальных лиц, в проекте заявления обсуждается мониторинг Ирана, а также содержится призыв к обеим сторонам защищать гражданское население, и подтверждаются обязательства по миру.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп отклонил план, представленный Израилем, по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Вашингтон предпринимает попытки остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Заявил, что Израилю и Ирану, возможно, придется "побороться" перед "соглашением". Он сказал, что государства готовы заключить мирное соглашение, но "после борьбы". Американский лидер намекнул, что прекращение конфликта между Израилем и Ираном возможно лишь через некоторое время, а пока будут продолжаться действия боевого характера.

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