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Израиль атаковал государственное телевидение Ирана: подробности инцидента

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Иранское государственное телевидение сообщило о нападении Израиля после угроз министра обороны Израиля. Телевидение возобновило вещание после перерыва, обвиняя Израиль в попытке "заглушить голос правды".

Израиль атаковал государственное телевидение Ирана: подробности инцидента

Новости Исламской Республики Иран, часть государственного телевизионного вещателя Ирана, заявляют о нападении Израиля, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным СМИ, это произошло после угроз, сделанных ранее сегодня министром обороны Израиля, который заявил, что государственный вещатель "вот-вот исчезнет".

Ниже приведены скриншоты с момента падения обломков в студии, когда ведущая отошла от камеры.

Добавим

Иранское государственное телевидение вернулось к прямому эфиру после нескольких минут перерыва в эфире после нападения Израиля.

Телевидение сообщает в тексте, отображаемом на экране, что все его программы "восстанавливаются в прямом эфире без каких-либо перерывов".

В другом новостном бюллетене говорится, что Израиль "жестоко нарушил правила, атаковал одно из зданий государственного телевидения Ирана".

Телевидение утверждает, что Израиль пытался "заглушить голос правды", атакуя его.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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