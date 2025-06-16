Израиль атаковал государственное телевидение Ирана: подробности инцидента
Киев • УНН
Иранское государственное телевидение сообщило о нападении Израиля после угроз министра обороны Израиля. Телевидение возобновило вещание после перерыва, обвиняя Израиль в попытке "заглушить голос правды".
Новости Исламской Республики Иран, часть государственного телевизионного вещателя Ирана, заявляют о нападении Израиля, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным СМИ, это произошло после угроз, сделанных ранее сегодня министром обороны Израиля, который заявил, что государственный вещатель "вот-вот исчезнет".
Ниже приведены скриншоты с момента падения обломков в студии, когда ведущая отошла от камеры.
Добавим
Иранское государственное телевидение вернулось к прямому эфиру после нескольких минут перерыва в эфире после нападения Израиля.
Телевидение сообщает в тексте, отображаемом на экране, что все его программы "восстанавливаются в прямом эфире без каких-либо перерывов".
В другом новостном бюллетене говорится, что Израиль "жестоко нарушил правила, атаковал одно из зданий государственного телевидения Ирана".
Телевидение утверждает, что Израиль пытался "заглушить голос правды", атакуя его.
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