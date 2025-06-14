"Время остановиться": генсек ООН выступил с призывом к Израилю и Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Иран прекратить эскалацию конфликта. Об этом сообщает УНН.

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В соцсети Х Гутерреш отметил, что в мире "должны господствовать мир и дипломатия".

Бомбардировка Израилем иранских ядерных объектов. Иран нанес ракетные удары по Тель-Авиву. Достаточно эскалации. Пора остановиться - генсек ООН.

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Тем временем неназванный высокопоставленный иранский чиновник заявил CNN, что Иран усилит свои атаки на Израиль и нацелится на региональные базы любой страны, "которая попытается его защитить".

"Иран оставляет за собой право - в соответствии с международным правом - решительно ответить этому режиму. Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь увидит, что ее региональные базы и позиции станут новыми целями", - сказал собеседник издания.

Напомним

По информации CNN, американские военные помогли перехватить иранские ракеты, запущенные по Израилю. Один из израильских источников сообщил, что другие страны региона также поддержали израильскую ПВО.

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