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Трамп відхилив план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану - AP

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Ізраїль розробив план ліквідації Хаменеї, але Трамп відхилив його, прагнучи уникнути ескалації конфлікту на Близькому Сході. Білий дім побоюється, що це дестабілізує регіон.

Трамп відхилив план Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану - AP

Президент США Дональд Трамп відхилив план, представлений Ізраїлем, щодо вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Вашингтон робить спроби зупинити ескалацію конфлікти на Близькому сході. Про це пише Associated Press з посиланням на американського чиновника, знайомого з цим питанням, передає УНН.

Деталі

Ізраїльтяни нещодавно повідомили адміністрацію Трампа, що вони розробили переконливий план ліквідації Хаменеї. Проте після того, як Білий дім ознайомився з цим планом, він чітко дав ізраїльським чиновникам зрозуміти, що Трамп проти того, щоб ізраїльтяни його реалізували, розповіло джерело видання на умовах анонімності.

Адміністрація Трампа відчайдушно намагається запобігти переростанню військової операції Ізраїлю, спрямованої на знищення ядерної програми Ірану, у ще масштабніший конфлікт. Тому розглядає план убивства Хаменеї як крок, який розпалить конфлікт і потенційно ще більше дестабілізує регіон.

Відповідаючи на запитання про цей план під час інтерв'ю в програмі "Спеціальний репортаж з Бретом Баєром" на каналі Fox News, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не підтвердив і не спростував, чи відхилив Білий дім цей план.

Але можу сказати вам, що я думаю, що ми робимо те, що нам потрібно робити. І ми зробимо те, що нам потрібно робити. І я думаю, що Сполучені Штати знають, що добре для Сполучених Штатів

– сказав Нетаньяху.

Знімки з космосу показали, наскільки серйозних пошкоджень зазнали ядерні об'єкти в Ірані після ударів Ізраїлю16.06.25, 13:33 • 3040 переглядiв

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю та Ірану, можливо, доведеться "поборотися" перед "угодою". Він сказав, що держави готові укласти мирну угоду, але "після боротьби". Американський лідер натякнув, що припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном можливе лише через певний час, а поки триватимуть дії бойового характеру.

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Алі Хаменеї
Ассошіейтед Прес
Israel
Fox News Channel
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
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