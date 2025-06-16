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Знімки з космосу показали, наскільки серйозних пошкоджень зазнали ядерні об'єкти в Ірані після ударів Ізраїлю

Київ • УНН

 • 2054 перегляди

Супутникові знімки Maxar показали наслідки удару Ізраїля по ядерних об'єктах Ірану в Натанзі та Ісфахані. Знищено завод, де Іран збагачував уран.

Знімки з космосу показали, наскільки серйозних пошкоджень зазнали ядерні об'єкти в Ірані після ударів Ізраїлю

Знімки, зроблені американською аерокосмічною компанією Maxar, показують наслідки удару Ізраїля по іранських ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані. Зокрема, знищено завод, на якому Іран виробляв збагачений уран, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Нещодавно опубліковані супутникові знімки з Maxar показують найчіткішу картину того, що сталося на іранських ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані. У Натанзі ми бачимо пошкодження пілотного заводу зі збагачення палива та електричної підстанції, згідно з аналізом Інституту космосу та міжнародної безпеки

- говориться у повідомленні.

Такі висновки можна зробити за результатами попереднього аналізу радарних знімків, який вперше показав пошкодження.

У п'ятницю голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив Раді Безпеки ООН, що "наземна частина пілотного заводу зі збагачення палива, де Іран виробляв уран, збагачений до 60% U-235, був знищений".

Уран-235 необхідний як для атомних електростанцій, так і для ядерної зброї. Перевірені кадри, зроблені невдовзі після ударів, показують кілька шлейфів диму, що піднімаються з об'єкта.

У суботу МАГАТЕ підтвердило, що в Ісфахані було пошкоджено чотири "критично важливі будівлі", зокрема завод з переробки урану та завод з виробництва паливних пластин.

Аналіз останніх знімків з Maxar, проведений BBC Verify, виявив видимі пошкодження щонайменше двох споруд в Ісфахані та очевидні сліди обгорання поблизу периферії об'єкта.

МАГАТЕ заявило, що "збільшення радіації за межами об'єкта" не зафіксовано ні в Натанзі, ні в Ісфахані.

Доповнення

Внаслідок ізраїльського удару 13 червня було пошкоджено чотири будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані. Серед пошкоджених об'єктів: заводи з конверсії урану та виробництва паливних пластин.

Європейський Союз оприлюднив офіційну заяву щодо загострення ситуації на Близькому Сході. ЄС закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, проявляти стриманість та утримуватися від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків, таких як потенційний викид радіоактивних речовин.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Рада Безпеки ООН
Israel
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Європейський Союз
Іран
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