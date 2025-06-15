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ЄС закликав Ізраїль та Іран до стриманості після ударів та загрози ядерної зброї

Київ • УНН

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ЄС закликає сторони дотримуватися міжнародного права та дипломатії після ізраїльських ударів по Ірану. Організація стурбована загрозою ескалації та ядерної зброї.

ЄС закликав Ізраїль та Іран до стриманості після ударів та загрози ядерної зброї

Європейський Союз оприлюднив офіційну заяву щодо загострення ситуації на Близькому Сході. В документі ЄС в якій закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, проявляти стриманість та утримуватися від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків, таких як потенційний викид радіоактивних речовин. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Ради ЄС. 

Деталі

Зазначається, що Європейський Союз "дуже уважно стежить за ситуацією на Близькому Сході та висловлює свою найглибшу стурбованість небезпечною ескалацією, яка загрожує дестабілізацією Близького Сходу після ізраїльських ударів по Ірану та реакцією Ірану".

ЄС завжди чітко заявляв, що Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю, і стурбований нещодавньою доповіддю МАГАТЕ, на основі якої Рада керуючих МАГАТЕ визнала, що Іран не дотримується своїх юридично обов'язкових зобов'язань щодо ядерних гарантій згідно з ДНЯЗ. Але довгострокова безпека будується за допомогою дипломатії, а не військових дій

- йдеться у заяві.

У ЄС заявили, що дипломатія має переважати.

"ЄС продовжуватиме робити свій внесок у всі дипломатичні зусилля, спрямовані на зниження напруженості та пошук довгострокового вирішення іранської ядерної проблеми, яке, як наголошується у заяві, може бути досягнуто лише шляхом укладення угоди шляхом переговорів", - додали в ЄС.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.     

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та Іран припинити ескалацію конфлікту.  

Президент Франції Макрон закликав Іран звільнити французьких заручників та повернутися до переговорів щодо ядерної програми. Він наголосив на важливості уникнення ескалації в регіоні.

Консул Хорватії та його дружина поранені під час ракетного удару Ірану по Тель-Авіву14.06.25, 20:32 • 2910 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Israel
Міжнародне агентство з атомної енергії
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Емманюель Макрон
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