ЕС призвал Израиль и Иран к сдержанности после ударов и угрозы ядерного оружия

Европейский Союз опубликовал официальное заявление об обострении ситуации на Ближнем Востоке. В документе ЕС призывает все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших шагов, которые могут привести к серьезным последствиям, таким как потенциальный выброс радиоактивных веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Детали

Отмечается, что Европейский Союз "очень внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и выражает свою глубочайшую обеспокоенность опасной эскалацией, которая угрожает дестабилизацией Ближнего Востока после израильских ударов по Ирану и реакцией Ирана".

ЕС всегда четко заявлял, что Ирану никогда нельзя позволить получить ядерное оружие, и обеспокоен недавним докладом МАГАТЭ, на основе которого Совет управляющих МАГАТЭ признал, что Иран не соблюдает свои юридически обязательные обязательства по ядерным гарантиям согласно ДНЯО. Но долгосрочная безопасность строится с помощью дипломатии, а не военных действий - говорится в заявлении.

В ЕС заявили, что дипломатия должна преобладать.

"ЕС будет продолжать вносить свой вклад во все дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности и поиск долгосрочного решения иранской ядерной проблемы, которое, как отмечается в заявлении, может быть достигнуто только путем заключения соглашения путем переговоров", - добавили в ЕС.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль и Иран прекратить эскалацию конфликта.

Президент Франции Макрон призвал Иран освободить французских заложников и вернуться к переговорам по ядерной программе. Он подчеркнул важность избежания эскалации в регионе.

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