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Консул Хорватии и его жена ранены во время ракетного удара Ирана по Тель-Авиву

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Ночью 14 июня консул Хорватии в Израиле Ивица Сертич и его жена получили легкие ранения в результате ракетного обстрела Тель-Авива. Супругов госпитализировали, но их жизни ничего не угрожает.

Консул Хорватии и его жена ранены во время ракетного удара Ирана по Тель-Авиву

В результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву в ночь на 14 июня консул Хорватии в Израиле Ивица Сертич и его жена получили легкие ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлича в соцсети Х, HRT.

Я шокирован новостью о том, что наш консул и его жена получили ранения во время атаки на Тель-Авив. Здание, в котором они живут, было поражено. Я лично разговаривал с ними, и, к счастью, травмы незначительные и не угрожают жизни

- говорится в заметке хорватского министра.

По его словам, Министерство иностранных дел Хорватии находится в постоянном контакте с посольством в Израиле и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего персонала.

Посол Хорватии в Израиле Весела Мрджен Ковач сообщила, что консул и жена провели прошлую ночь в больнице, а уже утром их забрали и разместили в помещении одного из работников посольства.

Она добавила, что в Израиле сейчас находятся 27 граждан Хорватии, но их эвакуация невозможна из-за обстрелов и частичного закрытия воздушного пространства.

Напомним

В ночь на субботу, 14 июня Иран запустил десятки ракет по Израилю, некоторые из них были перехвачены. 

Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. В результате атаки 5 человек получили ранения. Также было повреждено несколько зданий.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран перешел "красные линии", обстреляв гражданских. По его словам, Тегеран заплатит очень высокую цену за атаки.

Удары Израиля по Ирану всколыхнули рынки: акции туркомпаний падают, энергетических - стремительно растут14.06.25, 00:13 • 13121 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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