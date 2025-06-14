Удары Израиля по Ирану всколыхнули рынки: акции туркомпаний падают, энергетических - стремительно растут

13 июня после израильских авиаударов по Ирану фондовый рынок США резко отреагировал: акции туристических компаний ушли в минус, тогда как энергетический и оборонный секторы взлетели на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам экспертов рынка, все туристические акции с глобальным охватом негативно реагируют на обострение геополитической напряженности.

Настроения потребителей и трансграничный спрос могут негативно пострадать от недавних событий на Ближнем Востоке и связанных с ними негативных заголовков – сказал аналитик Robert W. Baird & Co.

Инвесторы в целом отказались от риска из-за значительной эскалации напряженности в регионе. Индекс S&P 500 снизился на 0,5% в пятницу утром, тогда как безопасные активы, такие как золото и казначейские облигации США, выросли. Цена на нефть выросла больше всего с 2020 года, достигнув внутридневного максимума.

Опасения по поводу того, что долгосрочный конфликт может привести к росту цен на топливо и негативно повлиять на доверие путешественников, негативно повлияли на акции компаний, связанных с индустрией досуга - говорится в статье.

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Отмечается, что компании American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc. снижают индекс S&P, касающийся акций авиакомпаний, причем United Airlines в пятницу заявила о приостановке рейсов между Ньюарком и Тель-Авивом. Падение в пятницу сильно ударило по индексу, который находится на пути к худшему недельному падению за два месяца.

"Геополитическая напряженность также влияет на акции отелей, сайтов бронирования путешествий и круизов. Акции Carnival Corp. в пятницу упали на 4,4%, тогда как Expedia Group Inc. – на 2%. Индекс S&P, отслеживающий эти отрасли, падает пять сессий подряд, находясь на пути к самому длинному падению с начала января", - пишет издание.

Напомним

Мировые цены на нефть резко подскочили на фоне опасений более масштабной войны после атаки Израиля на Иран. Нефть Brent утром 13 июня выросла до 78 долларов за баррель - это самый большой скачок с 2022 года.

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