Удары Израиля по Ирану всколыхнули рынки: акции туркомпаний падают, энергетических - стремительно растут

$41.490.02
48.080.63
ukenru
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
19:49 • 5244 просмотра
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
18:18 • 17537 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
13 июня, 15:24 • 56944 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13 июня, 15:04 • 52413 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
13 июня, 14:34 • 51501 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
13 июня, 11:58 • 56683 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
13 июня, 09:49 • 71955 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
13 июня, 08:47 • 78208 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 96056 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 247418 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.6м/с
86%
751мм
Популярные новости
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 40694 просмотра
Орбан снова почти все свое традиционное пятничное выступление на радио посвятил Украине и Зеленскому13 июня, 14:20 • 14238 просмотра
Впервые тела погибших защитников вернули спецвагонами Укрзализныци: в СБУ показали эксклюзивные кадры13 июня, 15:49 • 6658 просмотра
Израиль фиксирует запуск ракет из Ирана, системы ПВО активизированы18:26 • 4052 просмотра
Больше выезжают, чем въезжают: поток украинцев через границу растет19:29 • 7806 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 78081 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 143804 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 151752 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 164437 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 247418 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 56944 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 40711 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 91416 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 72013 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 137071 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

Удары Израиля по Ирану всколыхнули рынки: акции туркомпаний падают, энергетических - стремительно растут

Киев • УНН

 • 864 просмотра

После авиаударов Израиля по Ирану, туристические акции упали, а энергетические и оборонные выросли. Индекс S&P 500 снизился, цена на нефть выросла больше всего с 2020 года.

Удары Израиля по Ирану всколыхнули рынки: акции туркомпаний падают, энергетических - стремительно растут

13 июня после израильских авиаударов по Ирану фондовый рынок США резко отреагировал: акции туристических компаний ушли в минус, тогда как энергетический и оборонный секторы взлетели на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам экспертов рынка, все туристические акции с глобальным охватом негативно реагируют на обострение геополитической напряженности.

Настроения потребителей и трансграничный спрос могут негативно пострадать от недавних событий на Ближнем Востоке и связанных с ними негативных заголовков

– сказал аналитик Robert W. Baird & Co.

Инвесторы в целом отказались от риска из-за значительной эскалации напряженности в регионе. Индекс S&P 500 снизился на 0,5% в пятницу утром, тогда как безопасные активы, такие как золото и казначейские облигации США, выросли. Цена на нефть выросла больше всего с 2020 года, достигнув внутридневного максимума.

Опасения по поводу того, что долгосрочный конфликт может привести к росту цен на топливо и негативно повлиять на доверие путешественников, негативно повлияли на акции компаний, связанных с индустрией досуга

- говорится в статье.

Из-за тарифов и заявлений Трампа канадские туристы выбирают Карибы, Европу и Мексику – Bloomberg05.06.25, 16:33 • 2778 просмотров

Отмечается, что компании American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc. снижают индекс S&P, касающийся акций авиакомпаний, причем United Airlines в пятницу заявила о приостановке рейсов между Ньюарком и Тель-Авивом. Падение в пятницу сильно ударило по индексу, который находится на пути к худшему недельному падению за два месяца.

"Геополитическая напряженность также влияет на акции отелей, сайтов бронирования путешествий и круизов. Акции Carnival Corp. в пятницу упали на 4,4%, тогда как Expedia Group Inc. – на 2%. Индекс S&P, отслеживающий эти отрасли, падает пять сессий подряд, находясь на пути к самому длинному падению с начала января", - пишет издание.

Напомним

Мировые цены на нефть резко подскочили на фоне опасений более масштабной войны после атаки Израиля на Иран. Нефть Brent утром 13 июня выросла до 78 долларов за баррель - это самый большой скачок с 2022 года.

Главный аэропорт Израиля закрыт, авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации в регионе13.06.25, 14:42 • 2792 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Израиль
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Иран
Тель-Авив
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9