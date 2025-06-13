Главный аэропорт Израиля закрыт, авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации в регионе

Аэропорт Бен-Гурион, который называют главным в Израиле, закрыт "до дальнейшего уведомления", авиакомпании начали выпускать сообщения об отмене рейсов, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

На фоне того, как аэропорт Бен-Гурион закрыт для прилетов и вылетов до дальнейшего уведомления, после того, как Израиль начал масштабное наступление на Иран и его ядерную программу ночью, отдельные авиакомпании начали выпускать сообщения об отмене рейсов.

Channel 12 сообщает, что аэропорт, как ожидается, останется закрытым в течение следующих 3-4 дней, но это не подтверждено. Представитель управления аэропортов страны сообщил The Times of Israel, что официального заявления или оценки не было.

После "оценки ситуации" Lufthansa Group, в которую входят авиакомпании Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, сообщает, что обновляет расписание полетов на Ближнем Востоке и прекращает обслуживание аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве до 31 июля.

Из "эксплуатационных причин", добавляет она, группа прекращает полеты SWISS в Тель-Авив и из Тель-Авива до конца летнего сезона и до 25 октября.

Группа заявляет, что "сожалеет о неудобствах, причиненных ее клиентам в результате возникшей ситуации".

Группа Air France-KLM заявляет, что вынуждена отменить рейсы в страну и из страны до дальнейшего уведомления "из-за ситуации с безопасностью в Израиле и закрытия воздушного пространства".

"Мы постоянно следим за развитием событий и обновим информацию, как только станет возможным возобновление работы", - говорится в заявлении. Пассажиры могут обратиться в службу поддержки клиентов, чтобы изменить даты рейсов или получить возврат средств в соответствии с политикой компании.

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air информирует пассажиров об отмене и сбоях в работе рейсов, ссылаясь на "текущее развитие событий в регионе".

В то же время, как сообщает Al Jazeera, ситуация в регионе повлияла на авиарейсы и в других странах. В частности, сообщается, что рейсы в Бейруте отменены после ударов Израиля по Ирану.

Также ранее авиакомпании отменяли рейсы в Тегеран в Иране. Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что приостановила все рейсы в Тегеран и из Тегерана после широкомасштабных ударов Израиля против Ирана. "Рейсы Lufthansa Group в Тегеран и из него будут приостановлены до дальнейшего уведомления из-за текущей ситуации", - говорится в заявлении компании, где добавляется, что пока что она также будет избегать воздушного пространства Ирана, Ирака и Израиля.

Российский "Аэрофлот" также заявил, что отменил рейсы между москвой и Тегераном и внес изменения в другие маршруты на Ближнем Востоке.

Аэропорт столицы ОАЭ Абу-Даби заявлял, что ожидает перебоев в полетах после удара Израиля по Ирану. "Сегодня в международном аэропорту имени Заеда ожидаются сбои в полетах. Пассажирам рекомендуется уточнять в своей авиакомпании последний статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт", - говорится в заявлении аэропорта Абу-Даби в X.

Оператор аэропорта на Кипре сообщил, что десятки рейсов с Ближнего Востока были перенаправлены в аэропорты острова, на фоне того, как страны региона вводят ограничения в воздушном пространстве после атаки Израиля на Иран. Компания Hermes сообщила, что до 11 утра по местному времени 32 рейса были направлены в аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Также сообщалось, что израильские перевозчики Israir, Arkia и El Al заявили, что эвакуировали и передислоцировали самолеты из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, добавив, что этот шаг является частью плана на случай непредвиденных обстоятельств, разработанного в течение последних нескольких дней. Авиакомпании сообщили, что перемещают свои самолеты из страны.

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