Главный аэропорт Израиля закрыт, авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации в регионе

$41.490.02
48.080.63
ukenru
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
11:58 • 5638 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
09:49 • 22315 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
08:47 • 44758 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 70059 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 180593 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 162348 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 79270 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 109884 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 50681 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 66492 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
69%
750мм
Популярные новости
Израиль ликвидировал главу армии Ирана и ведущих ученых-ядерщиков - СМИ13 июня, 02:53 • 49763 просмотра
Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту13 июня, 03:44 • 46854 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 72573 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 57693 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 47102 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства12:08 • 10607 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 47372 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 57956 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 72825 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 180593 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 27673 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 46114 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 113183 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 124140 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 147789 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

Главный аэропорт Израиля закрыт, авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации в регионе

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Аэропорт Бен-Гурион в Израиле закрыт до дальнейшего уведомления. Lufthansa, Air France-KLM и Wizz Air отменяют рейсы, ситуация влияет на авиарейсы в других странах.

Главный аэропорт Израиля закрыт, авиакомпании отменяют рейсы из-за эскалации в регионе
Yossi Aloni/Flash90

Аэропорт Бен-Гурион, который называют главным в Израиле, закрыт "до дальнейшего уведомления", авиакомпании начали выпускать сообщения об отмене рейсов, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

На фоне того, как аэропорт Бен-Гурион закрыт для прилетов и вылетов до дальнейшего уведомления, после того, как Израиль начал масштабное наступление на Иран и его ядерную программу ночью, отдельные авиакомпании начали выпускать сообщения об отмене рейсов.

Channel 12 сообщает, что аэропорт, как ожидается, останется закрытым в течение следующих 3-4 дней, но это не подтверждено. Представитель управления аэропортов страны сообщил The Times of Israel, что официального заявления или оценки не было.

После "оценки ситуации" Lufthansa Group, в которую входят авиакомпании Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, сообщает, что обновляет расписание полетов на Ближнем Востоке и прекращает обслуживание аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве до 31 июля.

Из "эксплуатационных причин", добавляет она, группа прекращает полеты SWISS в Тель-Авив и из Тель-Авива до конца летнего сезона и до 25 октября.

Группа заявляет, что "сожалеет о неудобствах, причиненных ее клиентам в результате возникшей ситуации".

Группа Air France-KLM заявляет, что вынуждена отменить рейсы в страну и из страны до дальнейшего уведомления "из-за ситуации с безопасностью в Израиле и закрытия воздушного пространства".

"Мы постоянно следим за развитием событий и обновим информацию, как только станет возможным возобновление работы", - говорится в заявлении. Пассажиры могут обратиться в службу поддержки клиентов, чтобы изменить даты рейсов или получить возврат средств в соответствии с политикой компании.

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air информирует пассажиров об отмене и сбоях в работе рейсов, ссылаясь на "текущее развитие событий в регионе".

В то же время, как сообщает Al Jazeera, ситуация в регионе повлияла на авиарейсы и в других странах. В частности, сообщается, что рейсы в Бейруте отменены после ударов Израиля по Ирану.

Также ранее авиакомпании отменяли рейсы в Тегеран в Иране. Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что приостановила все рейсы в Тегеран и из Тегерана после широкомасштабных ударов Израиля против Ирана. "Рейсы Lufthansa Group в Тегеран и из него будут приостановлены до дальнейшего уведомления из-за текущей ситуации", - говорится в заявлении компании, где добавляется, что пока что она также будет избегать воздушного пространства Ирана, Ирака и Израиля.

Российский "Аэрофлот" также заявил, что отменил рейсы между москвой и Тегераном и внес изменения в другие маршруты на Ближнем Востоке.

Аэропорт столицы ОАЭ Абу-Даби заявлял, что ожидает перебоев в полетах после удара Израиля по Ирану. "Сегодня в международном аэропорту имени Заеда ожидаются сбои в полетах. Пассажирам рекомендуется уточнять в своей авиакомпании последний статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт", - говорится в заявлении аэропорта Абу-Даби в X.

Оператор аэропорта на Кипре сообщил, что десятки рейсов с Ближнего Востока были перенаправлены в аэропорты острова, на фоне того, как страны региона вводят ограничения в воздушном пространстве после атаки Израиля на Иран. Компания Hermes сообщила, что до 11 утра по местному времени 32 рейса были направлены в аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Также сообщалось, что израильские перевозчики Israir, Arkia и El Al заявили, что эвакуировали и передислоцировали самолеты из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, добавив, что этот шаг является частью плана на случай непредвиденных обстоятельств, разработанного в течение последних нескольких дней. Авиакомпании сообщили, что перемещают свои самолеты из страны.

Нетаньяху: Операция Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется13.06.2025, 04:41 • 4618 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Wizz Air
Люфтганза
Израиль
Абу-Даби
Тегеран
Объединенные Арабские Эмираты
Иран
Кипр
Тель-Авив
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9