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Головний аеропорт Ізраїлю закритий, авіакомпанії скасовують рейси через ескалацію у регіоні

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі закритий до подальшого повідомлення. Lufthansa, Air France-KLM та Wizz Air скасовують рейси, ситуація впливає на авіарейси в інших країнах.

Головний аеропорт Ізраїлю закритий, авіакомпанії скасовують рейси через ескалацію у регіоні
Yossi Aloni/Flash90

Аеропорт Бен-Гуріон, який називають головним в Ізраїлі, закритий "до подальшого повідомлення", авіакомпанії почали випускати повідомлення про скасування рейсів, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

На тлі того, як аеропорт Бен-Гуріон закритий для прильотів і вильотів до подальшого повідомлення, після того, як Ізраїль розпочав масштабний наступ на Іран та його ядерну програму вночі, окремі авіакомпанії почали випускати повідомлення про скасування рейсів.

Channel 12 повідомляє, що аеропорт, як очікується, залишиться закритим протягом наступних 3-4 днів, але це не підтверджено. Представник управління аеропортів країни повідомив The Times of Israel, що офіційної заяви чи оцінки не було.

Після "оцінки ситуації" Lufthansa Group, до якої входять авіакомпанії Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines та Eurowings, повідомляє, що оновлює розклад польотів на Близькому Сході та припиняє обслуговування аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві до 31 липня.

З "експлуатаційних причин", додає вона, група припиняє польоти SWISS до Тель-Авіва та з Тель-Авіва до кінця літнього сезону та до 25 жовтня.

Група заявляє, що "шкодує про незручності, заподіяні її клієнтам у результаті ситуації, що виникла".

Група Air France-KLM заявляє, що змушена скасувати рейси до країни та з країни до подальшого повідомлення "через ситуацію з безпекою в Ізраїлі та закриття повітряного простору".

"Ми постійно стежимо за розвитком подій та оновимо інформацію, щойно стане можливим поновлення роботи", - ідеться у заяві. Пасажири можуть звернутися до служби підтримки клієнтів, щоб змінити дати рейсів або отримати повернення коштів відповідно до політики компанії.

Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air інформує пасажирів про скасування та збої в роботі рейсів, посилаючись на "поточний розвиток подій у регіоні".

Водночас, як повідомляє Al Jazeera, ситуація у регіоні вплинула на авіарейси й в інших країнах. Зокрема повідомляється, що рейси в Бейруті скасовані після ударів Ізраїлю по Ірану.

Також раніше авіакомпанії скасовували рейси до Тегерана в Ірані. Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що призупинила всі рейси до Тегерана та з Тегерана після широкомасштабних ударів Ізраїлю проти Ірану. "Рейси Lufthansa Group до Тегерана та з нього будуть призупинені до подальшого повідомлення через поточну ситуацію", - ідеться в заяві компанії, де додається, що поки що вона також уникатиме повітряного простору Ірану, Іраку та Ізраїлю.

Російський "Аерофлот" також заявив, що скасував рейси між москвою та Тегераном і вніс зміни в інші маршрути на Близькому Сході.

Аеропорт столиці ОАЕ Абу-Дабі заявляв, що очікує перебоїв у польотах після удару Ізраїлю по Ірану. "Сьогодні в міжнародному аеропорту імені Заєда очікуються збої в польотах. Пасажирам рекомендується уточнювати в своїй авіакомпанії останній статус своїх рейсів перед поїздкою в аеропорт", - йдеться в заяві аеропорту Абу-Дабі у X.

Оператор аеропорту на Кіпрі повідомив, що десятки рейсів з Близького Сходу були перенаправлені в аеропорти острова, на тлі того, як країни регіону вводять обмеження у повітряному просторі після атаки Ізраїлю на Іран. Компанія Hermes повідомила, що до 11 ранку за місцевим часом 32 рейси було направлено в аеропорти Ларнаки та Пафосу.

Також повідомлялося, що ізраїльські перевізники Israir, Arkia та El Al заявили, що евакуювали та передислокували літаки з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, додавши, що цей крок є частиною плану на випадок непередбачених обставин, розробленого протягом останніх кількох днів. Авіакомпанії повідомили, що переміщують свої літаки з країни.

Нетаньяху: Операція Ізраїлю проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно13.06.25, 04:41 • 4654 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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