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Из-за тарифов и заявлений Трампа канадские туристы выбирают Карибы, Европу и Мексику – Bloomberg

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Из-за риторики Трампа и жестких правил канадцы сократили поездки в США на 20%. Вместо этого возросла популярность Карибских островов, Европы и Мексики среди канадских туристов.

Из-за тарифов и заявлений Трампа канадские туристы выбирают Карибы, Европу и Мексику – Bloomberg

Канадские туристы резко сократили поездки в США, вместо этого выбирая Карибские острова, Европу и Мексику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

После острой риторики президента Трампа о том, что Канада станет 51-м штатом, и его введения резкого повышения тарифов, канадцы начали переориентировать свои планы на отпуск.

В ключевых моментах, вызванных речью Трампа о 51-м штате, не учитывается то, что северные соседи американцев являются крупнейшим международным туристическим рынком, который ежегодно тратит около 20 млрд 500 млн долларов. Неудивительно, что другие страны тепло приветствуют канадских туристов в надежде заработать на этом деньги 

– пишет Bloomberg.

По данным аналитической компании ForwardKeys, количество поисков авиабилетов из Канады в Карибский регион выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярными стали направления на Багамы, в Доминиканскую Республику и на Ямайку.

Канадцы голосуют своими кошельками. Они ищут альтернативы, где чувствуют себя желанными гостями 

– цитирует Bloomberg одного из экспертов туристической отрасли.

Дополнительно

Среди причин отказа от путешествий в США канадцы также называют жесткие иммиграционные правила, политическую нестабильность и случаи задержаний на границе. Это привело к снижению количества канадских туристов в США на 20% по сравнению с прошлым годом.

Напомним

Как сообщали УНН в начале апреля, туристы отменяют поездки в США из-за политики Трампа и выбирают другие направления. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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