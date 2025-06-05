Из-за тарифов и заявлений Трампа канадские туристы выбирают Карибы, Европу и Мексику – Bloomberg
Киев • УНН
Из-за риторики Трампа и жестких правил канадцы сократили поездки в США на 20%. Вместо этого возросла популярность Карибских островов, Европы и Мексики среди канадских туристов.
Канадские туристы резко сократили поездки в США, вместо этого выбирая Карибские острова, Европу и Мексику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
После острой риторики президента Трампа о том, что Канада станет 51-м штатом, и его введения резкого повышения тарифов, канадцы начали переориентировать свои планы на отпуск.
В ключевых моментах, вызванных речью Трампа о 51-м штате, не учитывается то, что северные соседи американцев являются крупнейшим международным туристическим рынком, который ежегодно тратит около 20 млрд 500 млн долларов. Неудивительно, что другие страны тепло приветствуют канадских туристов в надежде заработать на этом деньги
По данным аналитической компании ForwardKeys, количество поисков авиабилетов из Канады в Карибский регион выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярными стали направления на Багамы, в Доминиканскую Республику и на Ямайку.
Канадцы голосуют своими кошельками. Они ищут альтернативы, где чувствуют себя желанными гостями
Дополнительно
Среди причин отказа от путешествий в США канадцы также называют жесткие иммиграционные правила, политическую нестабильность и случаи задержаний на границе. Это привело к снижению количества канадских туристов в США на 20% по сравнению с прошлым годом.
Напомним
Как сообщали УНН в начале апреля, туристы отменяют поездки в США из-за политики Трампа и выбирают другие направления. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.