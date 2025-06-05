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Через тарифи та заяви Трампа канадські туристи обирають Кариби, Європу та Мексику – Bloomberg

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Через риторику Трампа та жорсткі правила, канадці скоротили поїздки в США на 20%. Натомість зросла популярність Карибів, Європи та Мексики серед канадських туристів.

Через тарифи та заяви Трампа канадські туристи обирають Кариби, Європу та Мексику – Bloomberg

Канадські туристи різко скоротили поїздки до США, натомість обираючи Карибські острови, Європу та Мексику. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Після гострої риторики президента Трампа про те, що Канада стане 51-м штатом, та його запровадження різкого підвищення тарифів, канадці почали переорієнтовувати свої плани на відпустку.

У ключових моментах, викликаних промовою Трампа про 51-й штат, не враховується те, що північні сусіди американців є найбільшим міжнародним туристичним ринком, що щорічно витрачає близько 20 млрд 500 млн доларів. Не дивно, що інші країни тепло вітають канадських туристів у надії заробити на цьому гроші 

– пише Bloomberg.

За даними аналітичної компанії ForwardKeys, кількість пошуків авіаквитків з Канади до Карибського регіону зросла на 22% у порівнянні з минулим роком. Особливо популярними стали напрямки на Багами, в Домініканську Республіку та на Ямайку.

Канадці голосують своїми гаманцями. Вони шукають альтернативи, де почуваються бажаними гостями 

– цитує Bloomberg одного з експертів туристичної галузі.

Додатково

Серед причин відмови від подорожей до США канадці також називають жорсткі імміграційні правила, політичну нестабільність та випадки затримань на кордоні. Це призвело до зниження кількості канадських туристів у США на 20% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо

Як повідомляли УНН напочатку квітня, туристи скасовують поїздки до США через політику Трампа і обирають інші напрямки. Канада, Австралія, Європа змінюють напрямки мандрів через погіршення гуманітарної політики.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Домініканська Республіка
Багамські Острови
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Мексика
Австралія
Дональд Трамп
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