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Удари Ізраїлю по Ірану сколихнули ринки: акції туркомпаній падають, енергетичних - стрімко зростають

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Після авіаударів Ізраїлю по Ірану, туристичні акції впали, а енергетичні та оборонні зросли. Індекс S&P 500 знизився, ціна на нафту зросла найбільше з 2020 року.

Удари Ізраїлю по Ірану сколихнули ринки: акції туркомпаній падають, енергетичних - стрімко зростають

13 червня після ізраїльських авіаударів по Ірану фондовий ринок США різко відреагував: акції туристичних компаній пішли в мінус, тоді як енергетичний і оборонний сектори злетіли на тлі зростання напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами експертів ринку, усі туристичні акції з глобальним охопленням негативно реагують на загострення геополітичної напруженості.

Настрої споживачів та транскордонний попит можуть негативно постраждати від нещодавніх подій на Близькому Сході та пов’язаних з ними негативних заголовків

– сказав аналітик Robert W. Baird & Co.

Інвестори загалом відмовилися від ризику через значну ескалацію напруженості в регіоні. Індекс S&P 500 знизився на 0,5% у п'ятницю вранці, тоді як безпечні активи, такі як золото та казначейські облігації США, зросли. Ціна на нафту зросла найбільше з 2020 року, досягши внутрішньоденного максимуму.

Побоювання щодо того, що довгостроковий конфлікт може призвести до зростання цін на паливо та негативно вплинути на довіру мандрівників, негативно вплинули на акції компаній, пов'язаних з індустрією дозвілля

- йдеться у статті.

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Зазначається, що компанії American Airlines Group Inc. та United Airlines Holdings Inc. знижують індекс S&P, що стосується акцій авіакомпаній, причому United Airlines у п'ятницю заявила про призупинення рейсів між Ньюарком та Тель-Авівом. Падіння у п'ятницю сильно вдарило по індексу, який має на шляху до найгіршого тижневого падіння за два місяці.

"Геополітична напруженість також впливає на акції готелів, сайтів бронювання подорожей та круїзів. Акції Carnival Corp. у п'ятницю впали на 4,4%, тоді як Expedia Group Inc. – на 2%. Індекс S&P, що відстежує ці галузі, падає п'ять сесій поспіль, перебуваючи на шляху до найдовшого падіння з початку січня", - пише видання.

Нагадаємо

Світові ціни на нафту різко підскочили на тлі побоювань масштабнішої війни після атаки Ізраїлю на Іран. Нафта Brent вранці 13 червня зросла до 78 доларів за барель - це найбільший стрибок з 2022 року.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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