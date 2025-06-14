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Консул Хорватії та його дружина поранені під час ракетного удару Ірану по Тель-Авіву

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Вночі 14 червня консул Хорватії в Ізраїлі Івіца Сертич та його дружина отримали легкі поранення внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва. Подружжя госпіталізували, але їхньому життю нічого не загрожує.

Консул Хорватії та його дружина поранені під час ракетного удару Ірану по Тель-Авіву

В результаті ракетних ударів Ірану по Тель-Авіау в ніч на 14 червня консул Хорватії в Ізраїлі Івіца Сертич і його дружина дістали легкі поранення. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку міністра закордонних справ Хорватії Гордана Грлича у соцмережі Х, HRT.

Я шокований новиною про те, що наш консул та його дружина отримали поранення під час атаки на Тель-Авів. Будівля, в якій вони живуть, була уражена. Я особисто розмовляв з ними, і, на щастя, травми незначні і не загрожують життю

- йдеться у дописі хорватського міністра.

За його словами, Міністерство закордонних справ Хорватії перебуває в постійному контакті з посольством в Ізраїлі і вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки свого персоналу.

Посол Хорватії в Ізраїлі Весела Мрджен Ковач повідомила, що консул і дружина провели минулу ніч у лікарні, а вже вранці їх забрали й розмістили в помешканні одного з працівників посольства.

Вона додала, що в Ізраїлі зараз перебувають 27 громадян Хорватії, але їхня евакуація неможлива через обстріли та часткове закриття повітряного простору.

Нагадаємо

У ніч на суботу, 14 червня Іран запустив десятки ракет по Ізраїлю, деякі з них були перехоплені. 

Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів. Внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень. Також було пошкоджено кілька будівель.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов "червоні лінії", обстрілявши цивільних. За його словами, Тегеран заплатить дуже високу ціну за атаки.

Удари Ізраїлю по Ірану сколихнули ринки: акції туркомпаній падають, енергетичних - стрімко зростають14.06.25, 00:13 • 13135 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Хорватія
Іран
Тель-Авів
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