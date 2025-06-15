Макрон вимагає звільнення французів-заручників та закликає Іран до переговорів

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 14 червня, мав розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Про перемовини політик повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

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Еммануель Макрон повідомив, що його першим меседжем була вимога негайного звільнення французів Сесіль Колер та Жака Паріса, яких іранський режим утримує в заручниках у неприйнятних умовах вже понад три роки.

Зважаючи на серйозний ризик дестабілізації для всього регіону, я попросив, щоб наші бази та громадяни в Ірані та регіоні за жодних обставин не ставали мішенню для нападів. Я також закликав до максимальної стриманості задля уникнення ескалації - зазначив Президент Франції.

Він наголосив, що іранська ядерна проблема є серйозною: вона має бути вирішена шляхом переговорів.

Президент Франції запросив президента Ірану якнайшвидше повернутися за стіл переговорів для досягнення угоди, що, за словами Макрона, є єдиним можливим способом розрядити ситуацію.

"Ми готові сприяти цьому і докласти всіх зусиль для досягнення цієї мети", — додав Макрон.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Прем'єр Ізраїлю звернувся до народу Ірану, наголосивши, що Ізраїль не проти них, а проти режиму. Він заявив, що вбито командирів і вчених, знищено об'єкт з ураном та арсенал ракет.

Консул Хорватії та його дружина поранені під час ракетного удару Ірану по Тель-Авіву