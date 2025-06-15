Макрон требует освобождения французских заложников и призывает Иран к переговорам

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 14 июня, провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О переговорах политик сообщил на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

Эммануэль Макрон сообщил, что его первым месседжем было требование немедленного освобождения французов Сесиль Колер и Жака Париса, которых иранский режим удерживает в заложниках в неприемлемых условиях уже более трех лет.

Учитывая серьезный риск дестабилизации для всего региона, я попросил, чтобы наши базы и граждане в Иране и регионе ни при каких обстоятельствах не становились мишенью для нападений. Я также призвал к максимальной сдержанности во избежание эскалации - отметил Президент Франции.

Он подчеркнул, что иранская ядерная проблема является серьезной: она должна быть решена путем переговоров.

Президент Франции пригласил президента Ирана как можно быстрее вернуться за стол переговоров для достижения соглашения, что, по словам Макрона, является единственным возможным способом разрядить ситуацию.

"Мы готовы способствовать этому и приложить все усилия для достижения этой цели", — добавил Макрон.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Премьер Израиля обратился к народу Ирана, подчеркнув, что Израиль не против них, а против режима. Он заявил, что убиты командиры и ученые, уничтожен объект с ураном и арсенал ракет.

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