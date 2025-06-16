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Снимки из космоса показали, насколько серьезные повреждения получили ядерные объекты в Иране после ударов Израиля

Киев • УНН

 • 1754 просмотра

Спутниковые снимки Maxar показали последствия удара Израиля по ядерным объектам Ирана в Натанзе и Исфахане. Уничтожен завод, где Иран обогащал уран.

Снимки из космоса показали, насколько серьезные повреждения получили ядерные объекты в Иране после ударов Израиля

Снимки, сделанные американской аэрокосмической компанией Maxar, показывают последствия удара Израиля по иранским ядерным объектам в Натанзе и Исфахане. В частности, уничтожен завод, на котором Иран производил обогащенный уран, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Недавно опубликованные спутниковые снимки с Maxar показывают наиболее четкую картину того, что произошло на иранских ядерных объектах в Натанзе и Исфахане. В Натанзе мы видим повреждения пилотного завода по обогащению топлива и электрической подстанции, согласно анализу Института космоса и международной безопасности

- говорится в сообщении.

Такие выводы можно сделать по результатам предварительного анализа радарных снимков, который впервые показал повреждения.

В пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил Совету Безопасности ООН, что "наземная часть пилотного завода по обогащению топлива, где Иран производил уран, обогащенный до 60% U-235, был уничтожен".

Уран-235 необходим как для атомных электростанций, так и для ядерного оружия. Проверенные кадры, сделанные вскоре после ударов, показывают несколько шлейфов дыма, поднимающихся с объекта.

В субботу МАГАТЭ подтвердило, что в Исфахане были повреждены четыре "критически важных здания", в том числе завод по переработке урана и завод по производству топливных пластин.

Анализ последних снимков с Maxar, проведенный BBC Verify, выявил видимые повреждения как минимум двух сооружений в Исфахане и очевидные следы обгорания вблизи периферии объекта.

МАГАТЭ заявило, что "увеличение радиации за пределами объекта" не зафиксировано ни в Натанзе, ни в Исфахане.

Дополнение

В результате израильского удара 13 июня были повреждены четыре здания на ядерном объекте в Исфагане. Среди поврежденных объектов: заводы по конверсии урана и производству топливных пластин.

Европейский Союз обнародовал официальное заявление по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке. ЕС призывает все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших шагов, которые могут привести к серьезным последствиям, таким как потенциальный выброс радиоактивных веществ.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Израиль
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