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Трамп отклонил план Израиля убить верховного лидера Ирана - AP

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Израиль разработал план ликвидации Хаменеи, но Трамп отклонил его, стремясь избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Белый дом опасается, что это дестабилизирует регион.

Трамп отклонил план Израиля убить верховного лидера Ирана - AP

Президент США Дональд Трамп отклонил план, представленный Израилем, по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Вашингтон предпринимает попытки остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на американского чиновника, знакомого с этим вопросом, передает УНН.

Детали

Израильтяне недавно сообщили администрации Трампа, что они разработали убедительный план ликвидации Хаменеи. Однако после того, как Белый дом ознакомился с этим планом, он четко дал израильским чиновникам понять, что Трамп против того, чтобы израильтяне его реализовали, рассказал источник издания на условиях анонимности.

Администрация Трампа отчаянно пытается предотвратить перерастание военной операции Израиля, направленной на уничтожение ядерной программы Ирана, в еще более масштабный конфликт. Поэтому рассматривает план убийства Хаменеи как шаг, который разожжет конфликт и потенциально еще больше дестабилизирует регион.

Отвечая на вопрос об этом плане во время интервью в программе "Специальный репортаж с Бретом Байером" на канале Fox News, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не подтвердил и не опроверг, отклонил ли Белый дом этот план.

Но могу сказать вам, что я думаю, что мы делаем то, что нам нужно делать. И мы сделаем то, что нам нужно делать. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов

– сказал Нетаньяху.

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Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю и Ирану, возможно, придется "побороться" перед "сделкой". Он сказал, что государства готовы заключить мирное соглашение, но "после борьбы". Американский лидер намекнул, что прекращение конфликта между Израилем и Ираном возможно только через определенное время, а пока будут продолжаться действия боевого характера.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Али Хаменеи
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Фокс Ньюс
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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