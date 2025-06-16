Трамп отклонил план Израиля убить верховного лидера Ирана - AP

Президент США Дональд Трамп отклонил план, представленный Израилем, по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Вашингтон предпринимает попытки остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на американского чиновника, знакомого с этим вопросом, передает УНН.

Израильтяне недавно сообщили администрации Трампа, что они разработали убедительный план ликвидации Хаменеи. Однако после того, как Белый дом ознакомился с этим планом, он четко дал израильским чиновникам понять, что Трамп против того, чтобы израильтяне его реализовали, рассказал источник издания на условиях анонимности.

Администрация Трампа отчаянно пытается предотвратить перерастание военной операции Израиля, направленной на уничтожение ядерной программы Ирана, в еще более масштабный конфликт. Поэтому рассматривает план убийства Хаменеи как шаг, который разожжет конфликт и потенциально еще больше дестабилизирует регион.

Отвечая на вопрос об этом плане во время интервью в программе "Специальный репортаж с Бретом Байером" на канале Fox News, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не подтвердил и не опроверг, отклонил ли Белый дом этот план.

Но могу сказать вам, что я думаю, что мы делаем то, что нам нужно делать. И мы сделаем то, что нам нужно делать. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов