Канада предоставит Украине 1,3 млрд долларов военной помощи - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна предоставит Украине дополнительные 2 миллиарда канадских долларов (1,3 млрд долл.) военной помощи и еще 2,3 миллиарда долларов (1,5 млрд долл.) займов, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Стоя рядом с Зеленским, Карни объявил о ряде новых мер в поддержку Украины, в частности о том, что Офис премьер-министра называет новой попыткой ввести санкции против "теневого флота и энергетических доходов hоссии".

Для дальнейшей поддержки украинских военных усилий Канада также предоставляет дополнительные 2 миллиарда долларов (1,3 млрд долл.) военной помощи Украине, что поможет приобрести больше беспилотников, боеприпасов и бронетехники, среди прочего, сообщил журналистам премьер.

Канада также предоставляет Украине заем в размере 2,3 миллиарда долларов (1,5 млрд долл.), чтобы помочь в восстановлении ее инфраструктуры и государственных систем, сообщил премьер.

Добавим

Как пишет CBC, Зеленский поблагодарил Карни за военный пакет, особенно после того, как украинцы прошлой ночью пережили "очень тяжелую ночь", когда рф атаковала Украину ракетами и "шахедами".

Он назвал это "большой трагедией" и говорит, что "нам нужна поддержка наших союзников". Он говорит, что важно, чтобы украинские солдаты оставались сильными на поле боя, пока россия не будет готова к мирным переговорам.

"Мы готовы к мирным переговорам – безусловному прекращению огня... но для этого нам нужно давление", – говорит Зеленский.

Он добавляет, что хочет поговорить с Карни о дополнительных санкциях на саммите G7 сегодня.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7. Украинский лидер уже провел короткую встречу с премьером Канады Марком Карни.