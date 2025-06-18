Зеленский обсудил с премьером Японии помощь Украине и противодействие общей угрозе со стороны РФ, КНДР и Ирана

Президент Владимир Зеленский на полях G7 в Канаде провел встречу с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт и Telegram-канал Зеленского.

Детали

Глава государства поблагодарил Японию и весь японский народ за поддержку Украины с самого начала российской агрессии.

У нас были большие удары по нашим людям, прежде всего по гражданской инфраструктуре, по нашей энергетике. То, что произошло прошлой ночью – применение 440 иранских "шахедов", – безусловно, это пример того, как ведет себя Россия. Я хочу поблагодарить вас за поддержку безопасности нашей энергетики, за гуманитарную помощь, за сильные пакеты поддержки украинского народа - сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Японии отметил, что его страна уже предоставила помощь на более 12 млрд долл. Он добавил, что в этом месяце Япония и Украина подписали соглашение о выделении нашему государству 3,3 млрд долл. за счет процентов с замороженных российских активов.

Позиция Японии остается неизменной и непоколебимой: в Украине должен быть установлен справедливый и длительный мир как можно скорее. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, странами "Группы семи", чтобы поддержать усилия Украины – подчеркнул Шигеру Ишиба.

Отмечается, что лидеры обсудили сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, что представляет реальную угрозу не только для Европы, но и для всего мира, в частности региона Юго-Восточной Азии.

Президент и Премьер-министр имеют одинаковое видение: чтобы принудить Россию к миру, нужно увеличить давление и ввести более жесткие санкции.

Владимир Зеленский проинформировал о ключевых оборонных потребностях Украины для защиты жизней украинцев от российских ракетных и дроновых обстрелов.

Обсудили сотрудничество в оборонной индустрии, инвестирование в украинское производство дронов, восстановление Украины и готовность Японии помогать в этом. Также обсудили общую для нас угрозу – сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном. Обменялись мнениями, как можем этому противодействовать - говорится в сообщении Зеленского.

Отдельно речь шла о подготовке программы реконструкции Украины и заинтересованности Японии участвовать в проектах по восстановлению.

Напомним

Владимир Зеленский встретился с Марком Рютте для координации в преддверии саммита НАТО. Обсудили потребности украинских воинов, особенно в системах ПВО.

Президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании, обсудив санкции против России и усиление ПВО Украины. Он поблагодарил Британию за поддержку в завершении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни обсудил очередной масштабный российский удар, который захватчики нанесли по нашему государству 17 июня.

Зеленский обсудил с президентом Австрии введение сильных санкций против россии