Зеленский обсудил с президентом Австрии введение сильных санкций против россии

Президент Владимир Зеленский обсудил с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом необходимость введения сильных санкций против рф. Об этом заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с Ван дер Белленом, передает УНН.

Мы делаем все возможное, чтобы остановить войну. Вполне понятны шаги, сначала полное, безусловное прекращение огня, впоследствии реальная и честная дипломатия, как следствие обеспечение длительной безопасности. Сейчас всего этого нет, нет только из-за россии, потому что все усилия мира ради мира разрушаются из-за нежелания рф заканчивать эту войну

Именно поэтому Президент подчеркнул, что нужно сильное давление на москву.

Давление сильное, действительно ощутимое, чтобы остановить смерти. Сегодня с господином президентом говорили в частности, об именно этом. Будем говорить сегодня еще с канцлером Австрии о необходимости обновленных и действительно сильных санкций против рф, которые будут побуждать москву к миру