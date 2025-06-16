Зеленский обсудил с президентом Австрии введение сильных санкций против россии
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с президентом Австрии необходимость сильных санкций против россии, чтобы побудить москву к миру. Украина рассчитывает на поддержку Австрии в восстановлении.
Президент Владимир Зеленский обсудил с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом необходимость введения сильных санкций против рф. Об этом заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с Ван дер Белленом, передает УНН.
Мы делаем все возможное, чтобы остановить войну. Вполне понятны шаги, сначала полное, безусловное прекращение огня, впоследствии реальная и честная дипломатия, как следствие обеспечение длительной безопасности. Сейчас всего этого нет, нет только из-за россии, потому что все усилия мира ради мира разрушаются из-за нежелания рф заканчивать эту войну
Именно поэтому Президент подчеркнул, что нужно сильное давление на москву.
Давление сильное, действительно ощутимое, чтобы остановить смерти. Сегодня с господином президентом говорили в частности, об именно этом. Будем говорить сегодня еще с канцлером Австрии о необходимости обновленных и действительно сильных санкций против рф, которые будут побуждать москву к миру
Он отметил, что Украина ценит готовность Австрии обеспечить достойное посредничество для встречи с российской стороной.
Очень рассчитываем на поддержку Австрии в реконструкции Украины
Дополнение
Экспомощник Трампа по национальной безопасности Фред Флейтц заявил, что существует большая вероятность, что президент США Дональд Трамп в течение следующих нескольких недель завершит дипломатические переговоры и введет санкции против россии.