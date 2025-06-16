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Зеленский обсудил с президентом Австрии введение сильных санкций против россии

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Президент Зеленский обсудил с президентом Австрии необходимость сильных санкций против россии, чтобы побудить москву к миру. Украина рассчитывает на поддержку Австрии в восстановлении.

Зеленский обсудил с президентом Австрии введение сильных санкций против россии

Президент Владимир Зеленский обсудил с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом необходимость введения сильных санкций против рф. Об этом заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с Ван дер Белленом, передает УНН.

Мы делаем все возможное, чтобы остановить войну. Вполне понятны шаги, сначала полное, безусловное прекращение огня, впоследствии реальная и честная дипломатия, как следствие обеспечение длительной безопасности. Сейчас всего этого нет, нет только из-за россии, потому что все усилия мира ради мира разрушаются из-за нежелания рф заканчивать эту войну

- заявил Зеленский.

Именно поэтому Президент подчеркнул, что нужно сильное давление на москву.

Давление сильное, действительно ощутимое, чтобы остановить смерти. Сегодня с господином президентом говорили в частности, об именно этом. Будем говорить сегодня еще с канцлером Австрии о необходимости обновленных и действительно сильных санкций против рф, которые будут побуждать москву к миру

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что Украина ценит готовность Австрии обеспечить достойное посредничество для встречи с российской стороной.

Очень рассчитываем на поддержку Австрии в реконструкции Украины

- сказал Зеленский.

Дополнение

Экспомощник Трампа по национальной безопасности Фред Флейтц заявил, что существует большая вероятность, что президент США Дональд Трамп в течение следующих нескольких недель завершит дипломатические переговоры и введет санкции против россии. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Александр Ван дер Беллен
Австрия
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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