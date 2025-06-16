Зеленський обговорив з президентом Австрії введення сильних санкцій проти рф

Президент Володимир Зеленський обговорив з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом необхідність ведення сильних санкцій проти рф. Про це заявив Зеленський під час спільної пресконференції з Ван дер Белленом, передає УНН.

Ми робимо все можливе, щоб зупинити війну. Цілком зрозумілі кроки, спочатку повне, безумовне припинення вогню, згодом реальна та чесна дипломатія, як наслідок гарантування тривалої безпеки. Зараз всього цього немає, немає тільки через росію, тому що всі зусилля світу заради миру руйнуються через небажання рф закінчувати цю війну

Саме тому Президент наголосив, що потрібен сильний тиск на москву.

Тиск сильний, дійсно відчутний, щоб зупинити смерті. Сьогодні з паном президентом говорили зокрема, про саме це. Будемо говорити сьогодні ще з канцлером Австрії про необхідність оновлених та дійсно сильних санкцій проти рф, які будуть спонукати москву до миру