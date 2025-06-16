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Зеленський обговорив з президентом Австрії введення сильних санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Президент Зеленський обговорив з президентом Австрії необхідність сильних санкцій проти рф, щоб спонукати москву до миру. Україна розраховує на підтримку Австрії у відбудові.

Зеленський обговорив з президентом Австрії введення сильних санкцій проти рф

Президент Володимир Зеленський обговорив з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом необхідність ведення сильних санкцій проти рф. Про це заявив Зеленський під час спільної пресконференції з Ван дер Белленом, передає УНН.

Ми робимо все можливе, щоб зупинити війну. Цілком зрозумілі кроки, спочатку повне, безумовне припинення вогню, згодом реальна та чесна дипломатія, як наслідок гарантування тривалої безпеки. Зараз всього цього немає, немає тільки через росію, тому що всі зусилля світу заради миру руйнуються через небажання рф закінчувати цю війну

- заявив Зеленський.

Саме тому Президент наголосив, що потрібен сильний тиск на москву.

Тиск сильний, дійсно відчутний, щоб зупинити смерті. Сьогодні з паном президентом говорили зокрема, про саме це. Будемо говорити сьогодні ще з канцлером Австрії про необхідність оновлених та дійсно сильних санкцій проти рф, які будуть спонукати москву до миру

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що Україна цінуєм готовність Австрії забезпечити гідне посередництво для зустрічі з російською стороною.

Дуже розраховуємо на підтримку Австрії у реконструкції України

- сказав Зеленський.

Доповнення

Експомічник Трампа з національної безпеки Фред Флейтц заявив, що існує велика ймовірність, що президент США Дональд Трамп впродовж наступних кількох тижнів завершить дипломатичні переговори та запровадить санкції проти росії. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Александер ван дер Беллен
Австрія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Tesla
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