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Зеленський обговорив з Кіром Стармером посилення санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 890 перегляди

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Британії, обговоривши санкції проти Росії та посилення ППО України. Він подякував Британії за підтримку у завершенні війни.

Зеленський обговорив з Кіром Стармером посилення санкцій проти рф

У вівторок, 17 червня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на полях саміту лідерів держав-членів G7 у Канаді. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського. 

Деталі

"Скоординували з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером наші позиції для досягнення тривалого миру. Під час зустрічі обговорили, що для того, щоб примусити Росію припинити цю війну, потрібні скоординовані зі всіма країнами G7 санкції проти її енергетики, банківського сектору, тіньового флоту та військово-промислового комплексу", - йдеться у дописі Володимира Зеленського 

"Окрім цього, нашим пріоритетом є посилення протиповітряної оборони – системи ППО й ракети до них. Це підтверджується постійними масованими російськими атаками, які, на жаль, забирають життя українців", - додав Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Кіру Стармеру, Великій Британії та її народу за постійну підтримку України в прагненні якнайшвидшого та справедливого завершення війни.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні обговоривчерговий масштабний російський удар, який загарбники завдали по нашій державі 17 червня.

У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.  

Зеленський на полях G7: тільки Трамп і США здатні змусити путіна припинити війну17.06.25, 21:09 • 1690 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Кір Стармер
Канада
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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