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Зеленский обсудил с Киром Стармером усиление санкций против рф

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Президент Украины встретился с премьер-министром Британии, обсудив санкции против России и усиление ПВО Украины. Он поблагодарил Британию за поддержку в завершении войны.

Зеленский обсудил с Киром Стармером усиление санкций против рф

Во вторник, 17 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях саммита лидеров государств-членов G7 в Канаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского. 

Детали

"Скоординировали с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером наши позиции для достижения длительного мира. Во время встречи обсудили, что для того, чтобы заставить Россию прекратить эту войну, нужны скоординированные со всеми странами G7 санкции против ее энергетики, банковского сектора, теневого флота и военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении Владимира Зеленского 

"Кроме этого, нашим приоритетом является усиление противовоздушной обороны – системы ПВО и ракеты к ним. Это подтверждается постоянными массированными российскими атаками, которые, к сожалению, уносят жизни украинцев", - добавил Глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Кира Стармера, Великобританию и ее народ за постоянную поддержку Украины в стремлении скорейшего и справедливого завершения войны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни обсудил очередной масштабный российский удар, который захватчики нанесли по нашему государству 17 июня.

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.  

Зеленский на полях G7: только Трамп и США способны заставить путина прекратить войну17.06.25, 21:09 • 1564 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Кир Стармер
Канада
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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