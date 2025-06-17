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Зеленский на полях G7: только Трамп и США способны заставить путина прекратить войну

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Зеленский подчеркнул, что только Трамп и США могут заставить путина прекратить войну. Он призвал G7 усилить санкции против рф и увеличить инвестиции в производство оружия в Украине.

Зеленский на полях G7: только Трамп и США способны заставить путина прекратить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только президент США Дональд Трамп и Америка могут заставить российского диктатора владимира путина положить конец этой войне. Необходимо давить на россию во всех направлениях, в том числе санкционном. Об этом Зеленский сказал на спецзаседании лидеров стран G7, передает УНН.

Детали

Как подчеркнул Президент, Украина работает над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от "шахедов" украинские города, ведь сотрудничество россии с Ираном и Северной Кореей по модернизации "шахедов" представляет угрозу не только для Украины, но и Европе, Индо-Тихоокеанскому региону, и для Японии, и для Канады, и для Соединенных Штатов.

Даже если американский президент сейчас не оказывает достаточного давления на Россию, правда заключается в том, что у Америки до сих пор самые широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. Все они потребуют сильной защиты. Я призываю вас и дальше увеличивать инвестиции в производство оружия в Украине – это самый быстрый путь к достижению результатов. Еще один момент. Мы все видим, что россия игнорирует любые дипломатические предложения международного сообщества. Дипломатия сейчас в кризисном состоянии. И есть одна четкая причина – путин открыто отвергает каждую мирную инициативу. россия продолжает террористические атаки и наступательные действия на линии фронта. И россия не получает в ответ никаких новых последствий. россия адаптировалась к такому уровню войны и сейчас только усиливает свои атаки 

- отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что если в прошлом году применение ста "шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов.

Фактически это единственное реальное изменение в поведении россии после смены президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против россии, абсолютно правы. Я призываю всех вас – и я призываю вас сотрудничать с Соединенными Штатами для введения строгого ограничения цены на российскую нефть. В настоящее время предложенная цена составляет 45 долларов за баррель, но многие эксперты соглашаются, что действительно эффективный уровень – 30 долларов. Вместе мы должны сделать это болезненным для россии. 18-й пакет санкций ЕС также должен ударить по российской энергетике и банкам. И важно обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины – для нашей устойчивости, для того, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США 

- добавил Зеленский.

По его словам, необходимо продолжать призывать Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить путина положить конец этой войне.

Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, возобновление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но россия заблокировала все усилия. Эта война продолжается из-за россии. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше во всех направлениях, чтобы наконец достичь мира 

- резюмировал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7 заявил, что рф минувшей ночью совершила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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