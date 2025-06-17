Зеленский на полях G7: только Трамп и США способны заставить путина прекратить войну
Киев • УНН
Зеленский подчеркнул, что только Трамп и США могут заставить путина прекратить войну. Он призвал G7 усилить санкции против рф и увеличить инвестиции в производство оружия в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только президент США Дональд Трамп и Америка могут заставить российского диктатора владимира путина положить конец этой войне. Необходимо давить на россию во всех направлениях, в том числе санкционном. Об этом Зеленский сказал на спецзаседании лидеров стран G7, передает УНН.
Детали
Как подчеркнул Президент, Украина работает над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от "шахедов" украинские города, ведь сотрудничество россии с Ираном и Северной Кореей по модернизации "шахедов" представляет угрозу не только для Украины, но и Европе, Индо-Тихоокеанскому региону, и для Японии, и для Канады, и для Соединенных Штатов.
Даже если американский президент сейчас не оказывает достаточного давления на Россию, правда заключается в том, что у Америки до сих пор самые широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. Все они потребуют сильной защиты. Я призываю вас и дальше увеличивать инвестиции в производство оружия в Украине – это самый быстрый путь к достижению результатов. Еще один момент. Мы все видим, что россия игнорирует любые дипломатические предложения международного сообщества. Дипломатия сейчас в кризисном состоянии. И есть одна четкая причина – путин открыто отвергает каждую мирную инициативу. россия продолжает террористические атаки и наступательные действия на линии фронта. И россия не получает в ответ никаких новых последствий. россия адаптировалась к такому уровню войны и сейчас только усиливает свои атаки
Он подчеркнул, что если в прошлом году применение ста "шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов.
Фактически это единственное реальное изменение в поведении россии после смены президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против россии, абсолютно правы. Я призываю всех вас – и я призываю вас сотрудничать с Соединенными Штатами для введения строгого ограничения цены на российскую нефть. В настоящее время предложенная цена составляет 45 долларов за баррель, но многие эксперты соглашаются, что действительно эффективный уровень – 30 долларов. Вместе мы должны сделать это болезненным для россии. 18-й пакет санкций ЕС также должен ударить по российской энергетике и банкам. И важно обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины – для нашей устойчивости, для того, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США
По его словам, необходимо продолжать призывать Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить путина положить конец этой войне.
Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, возобновление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но россия заблокировала все усилия. Эта война продолжается из-за россии. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше во всех направлениях, чтобы наконец достичь мира
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7 заявил, что рф минувшей ночью совершила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков.