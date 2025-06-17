Зеленський на полях G7: тільки Трамп і США здатні змусити путіна припинити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, лише президент США Дональд Трамп та Америка можуть змусити російського диктатора володимира путіна покласти край цій війні. Необхідно тиснути на росію в усіх напрямах, зокрема санкційному. Про це Зеленський сказав на спецзасіданні лідерів країн G7, передає УНН.

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Як наголосив Президент, Україна працює над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від "шахедів" українські міста, адже співпраця рф з Іраном та Північною Кореєю щодо модернізації "шахедів" становить загрозу не лише для України, а й Європі, Індо-Тихоокеанського регіону, і для Японії, і для Канади, і для Сполучених Штатів.

Навіть якщо американський президент зараз не чинить достатнього тиску на Росію, правда полягає в тому, що Америка досі має найширші глобальні інтереси та найбільшу кількість союзників. Усі вони потребуватимуть сильного захисту. Я закликаю вас і надалі збільшувати інвестиції у виробництво зброї в Україні – це найшвидший шлях до досягнення результатів. Ще один момент. Ми всі бачимо, що росія ігнорує будь-які дипломатичні пропозиції міжнародної спільноти. Дипломатія нині в кризовому стані. І є одна чітка причина – путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу. росія продовжує терористичні атаки й наступальні дії на лінії фронту. І росія не отримує у відповідь жодних нових наслідків. росія адаптувалася до такого рівня війни й зараз лише посилює свої атаки - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що якщо торік застосування ста "шахедів" за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів.

Фактично це єдина реальна зміна в поведінці росії після зміни президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти росії, абсолютно праві. Я закликаю всіх вас – і я закликаю вас співпрацювати зі Сполученими Штатами для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна становить 45 доларів за барель, але чимало експертів погоджуються, що справді ефективний рівень – 30 доларів. Разом ми маємо зробити це болісним для росії. 18-й пакет санкцій ЄС також має вдарити по російській енергетиці та банках. І важливо забезпечити 40 мільярдів доларів США щорічної бюджетної підтримки для України – для нашої стійкості, для того, щоб наша країна могла триматися далі. І це має бути спільне рішення лідерів G7, включно зі США - додав Зеленський.

За його словами, необхідно продовжувати закликати Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити путіна покласти край цій війні.

Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але росія заблокувала всі зусилля. Ця війна триває через росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах, щоб нарешті досягти миру - резюмував Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7 заявив, що рф минулої ночі здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків.