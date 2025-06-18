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Зеленський обговорив з Рютте очікування України від саміту НАТО в Гаазі

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з Марком Рютте для координації напередодні саміту НАТО. Обговорили потреби українських воїнів, особливо в системах ППО.

Зеленський обговорив з Рютте очікування України від саміту НАТО в Гаазі

Президент Володимир Зеленський у Канаді провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб скоординувати кроки напередодні саміту Альянсу, який відбудеться наступного тижня в Гаазі. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт і Telegram-канал Президента України.

Деталі

Глава держави окреслив основні очікування України від результатів саміту Північноатлантичного альянсу та підсумкової декларації.  

Зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити кроки напередодні саміту Альянсу в Гаазі.Окреслив основні очікування України від саміту та розповів про актуальні потреби наших воїнів на тлі значного посилення російських атак 

- повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Президент також поінформував про головні актуальні потреби українських воїнів. Передусім Україна потребує додаткових систем ППО та ракет до них на тлі того, що Росія постійно збільшує кількість засобів під час атак проти цивільних.

"Дякую Марку за постійну підтримку України. Мусимо й далі робити все, щоб наша позиція зміцнювалася", - йдеться у дописі Зеленського.

Нагадаємо

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Британії, обговоривши санкції проти Росії та посилення ППО України. Він подякував Британії за підтримку у завершенні війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні обговоривчерговий масштабний російський удар, який загарбники завдали по нашій державі 17 червня.  

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Канада
Велика Британія
Володимир Зеленський
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