Зеленский обсудил с Рютте ожидания Украины от саммита НАТО в Гааге

Президент Владимир Зеленский в Канаде провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы скоординировать шаги в преддверии саммита Альянса, который состоится на следующей неделе в Гааге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт и Telegram-канал Президента Украины.

Детали

Глава государства очертил основные ожидания Украины от результатов саммита Североатлантического альянса и итоговой декларации.

Встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить шаги в преддверии саммита Альянса в Гааге.Очертил основные ожидания Украины от саммита и рассказал об актуальных потребностях наших воинов на фоне значительного усиления российских атак - сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Президент также проинформировал о главных актуальных потребностях украинских воинов. Прежде всего Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним на фоне того, что Россия постоянно увеличивает количество средств во время атак против гражданских.

"Спасибо Марку за постоянную поддержку Украины. Должны и дальше делать все, чтобы наша позиция укреплялась", - говорится в сообщении Зеленского.

Напомним

Президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании, обсудив санкции против России и усиление ПВО Украины. Он поблагодарил Великобританию за поддержку в завершении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни обсудил очередной масштабный российский удар, который захватчики нанесли по нашему государству 17 июня.