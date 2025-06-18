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Зеленский подвел итоги поездки в Канаду: Есть конкретные решения

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Страны G7 готовы увеличить военную поддержку Украины и вместе отстраивать страну после войны. Также будут новые санкции против рф, питающей войну.

Зеленский подвел итоги поездки в Канаду: Есть конкретные решения

Страны "Группы семи" (G7) готовы поддерживать украинскую оборону сейчас, а также вместе восстанавливать Украину после окончания войны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Главы государства.

Сегодня имеем конкретные решения об увеличении военной поддержки, новые транши помощи за счет замороженных российских активов и дополнительные санкции против того, что питает российскую войну. Важно, что партнеры готовы не только поддерживать нашу оборону сейчас, но и вместе восстанавливать Украину после окончания войны

- говорится в заметке Владимира Зеленского.

"Спасибо всем, кто помогает нам бороться против российской агрессии и вместе с Украиной строит прочную архитектуру безопасности будущего", - добавил он.

Напомним

Владимир Зеленский встретился с Марком Рютте для координации в преддверии саммита НАТО. Обсудили потребности украинских воинов, особенно в системах ПВО.

Президент Украины встретился с премьер-министром Британии, обсудив санкции против России и усиление ПВО Украины. Он поблагодарил Британию за поддержку в завершении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни обсудил очередной масштабный российский удар, который захватчики нанесли по нашему государству 17 июня.  

Владимир Зеленский встретился с Шигеру Ишибой, поблагодарив за поддержку и обсудив сотрудничество в оборонной индустрии. Япония уже предоставила Украине помощь более чем на 12 млрд долларов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Марк Рютте
G7
НАТО
Канада
Великобритания
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Владимир Зеленский
Украина
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