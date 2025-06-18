G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 16:49 • 23613 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 165971 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 180489 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 170583 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 185072 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 170689 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 136367 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 109111 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 180710 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83678 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.3м/с
74%
750мм
Популярные новости
США знают, где скрывается иранский лидер Хаменеи: Трамп призвал Иран к капитуляции17 июня, 17:00 • 4370 просмотра
В Иране наблюдаются массовые сбои в работе интернета, причины неизвестны - СМИ17 июня, 17:16 • 4114 просмотра
В Житомире мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой17 июня, 17:29 • 5574 просмотра
В Тегеране раздаются взрывы: в Израиле заявляют о вылете 60 истребителей для широкой волны ударов17 июня, 18:30 • 25403 просмотра
МИД организовало визит иностранных дипломатов в разбитую после удара рф 17 июня многоэтажку в Киеве17 июня, 18:42 • 4920 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 73097 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 302112 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 337229 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 348172 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 418205 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 45097 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 107861 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 121070 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 181470 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186057 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США

Киев • УНН

 • 720 просмотра

США не согласились на жесткую формулировку в отношении действий России в Украине, опасаясь срыва переговоров. Зеленский призвал G7 усилить санкции против рф.

G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США

Лидеры G7 отказались принять совместное заявление по войне в Украине из-за позиции Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает CBC News и агентство Reuters со ссылкой на канадского чиновника, передает УНН.

Детали

По словам источника, говорившего на условиях анонимности, США не согласны с жесткой формулировкой в отношении действий России в Украине и захотят, чтобы она была смягчена.

Американцы не хотели, чтобы некоторые резкие высказывания в адрес России были включены в совместное заявление, поскольку опасались, что это поставит под угрозу переговоры с этой страной о прекращении войны

- цитирует издание слова источника.

Отмечено, что некоторые пункты, касающиеся полномасштабного вторжения России в Украину, будут включены в заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

Ожидалось, что он опубликует заявление, в котором призовет усилить давление на Россию с помощью санкций и объявит, что G7 поддерживает мирные усилия, которые возглавляют США.

По словам европейского чиновника, лидеры "Большой семерки" в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметили свои планы занять жесткую позицию в отношении РФ, однако глава Белого дома дал понять, что не хочет вводить санкции.

Напомним

В понедельник, 16 июня лидеры Большой семерки собрались в канадской провинции Альберта на нынешний саммит G7. Прибыли европейские политики, а также президент США Дональд Трамп.    

Дискуссия лидеров G7 не изменила позицию Трампа по санкциям против России. Он заявил, что санкции стоят Соединенным Штатам Америки "больших денег", чем разочаровал союзников.

Зеленский подчеркнул, что только Трамп и США могут заставить Путина прекратить войну. Он призвал G7 усилить санкции против РФ и увеличить инвестиции в производство оружия в Украине.

Зеленский подвел итоги поездки в Канаду: Есть конкретные решения18.06.25, 02:51 • 510 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9