G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США

Лидеры G7 отказались принять совместное заявление по войне в Украине из-за позиции Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает CBC News и агентство Reuters со ссылкой на канадского чиновника, передает УНН.

Детали

По словам источника, говорившего на условиях анонимности, США не согласны с жесткой формулировкой в отношении действий России в Украине и захотят, чтобы она была смягчена.

Американцы не хотели, чтобы некоторые резкие высказывания в адрес России были включены в совместное заявление, поскольку опасались, что это поставит под угрозу переговоры с этой страной о прекращении войны - цитирует издание слова источника.

Отмечено, что некоторые пункты, касающиеся полномасштабного вторжения России в Украину, будут включены в заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

Ожидалось, что он опубликует заявление, в котором призовет усилить давление на Россию с помощью санкций и объявит, что G7 поддерживает мирные усилия, которые возглавляют США.

По словам европейского чиновника, лидеры "Большой семерки" в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметили свои планы занять жесткую позицию в отношении РФ, однако глава Белого дома дал понять, что не хочет вводить санкции.

Напомним

В понедельник, 16 июня лидеры Большой семерки собрались в канадской провинции Альберта на нынешний саммит G7. Прибыли европейские политики, а также президент США Дональд Трамп.

Дискуссия лидеров G7 не изменила позицию Трампа по санкциям против России. Он заявил, что санкции стоят Соединенным Штатам Америки "больших денег", чем разочаровал союзников.

Зеленский подчеркнул, что только Трамп и США могут заставить Путина прекратить войну. Он призвал G7 усилить санкции против РФ и увеличить инвестиции в производство оружия в Украине.

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